Umweltpolitik ohne Ambitionen - Deutsche Umwelthilfe zieht Jahresbilanz über ein verlorenes Jahr für den Umwelt-, Verbraucher- und Klimaschutz

Berlin (ots) - DUH-Bundesgeschäftsführung bewertet das zurückliegendeumweltpolitische Jahr dieser Bundesregierung, zieht Bilanz zu denVerbands-Aktivitäten, Herausforderungen und erzielten Erfolgen und stelltSchwerpunkte für 2020 vorDas umweltpolitische Agieren der Bundesregierung im zurückliegenden Jahr war ausSicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geprägt von Ambitions- und Mutlosigkeit.Und zwar nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch in der Industriepolitik, beider Luftreinhaltungs- und Energiepolitik, dem Umwelt-, Natur- undVerbraucherschutz. Traditionell zum Jahresende wird die DUH die Leistungen derBundesregierung für das zu Ende gehende Jahr bewerten.Wie die DUH der mut- und kraftlosen Umwelt- und Klimaschutzpolitik begegnet,welche Jahresbilanz der Verband für die eigene Arbeit zieht und welcheSchwerpunkte für 2020 hinzukommen - das alles werden Ihnen im Rahmen derPressekonferenz die DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner und JürgenResch sowie die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metzerläutern. Dazu gehört die Projektarbeit für die Energie- und Verkehrswende, dieEnergieeffizienz in Gebäuden, die Saubere Luft in unseren Städten, dasnitratfreie Grundwasser durch eine naturverträgliche Landwirtschaft, der Schutzder biologischen Vielfalt und reale Abfallvermeidung.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Dienstag, 17. Dezember um 10 UhrOrt:Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / EckeReinhardtstraße 55,Raum 1, 10117 BerlinTeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin