Umweltministerium veranstaltet auf der COP 26 Ausstellungen und Seminare im Japan-Pavillon

Tokio (ots/PRNewswire) -Das japanische Umweltministerium (MOEJ) hat den Japan-Pavillon am Veranstaltungsort der COP 26 (26. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen zum Klimawandel) eingerichtet, die vom 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow, Großbritannien, stattfindet. Der Pavillon bietet japanischen Akteuren und Unternehmen die Möglichkeit, Ausstellungen und Seminare zu veranstalten. Das MOEJ organisiert auch einen virtuellen Japan-Pavillon, um Technologien und Aktionen online zu präsentieren.- Überblick über den Japan-Pavillon auf der COP 26Während der COP 26 betreibt das MOEJ den Japan-Pavillon, in dem Ausstellungen und Seminare stattfinden, sowie den virtuellen Japan-Pavillon, in dem Technologien und Maßnahmen vorgestellt werden, um Japans Initiativen und Umwelttechnologien für eine globale und nationale Dekarbonisierung zu präsentieren.Am 20. Juli 2021 veröffentlichte das MOEJ einen Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für die Präsentation fortschrittlicher Dekarbonisierungstechnologien im Japan-Pavillon und wählte 12 Exponate vor Ort sowie 33 virtuelle Exponate aus (siehe Anhang 1).Darüber hinaus finden im Japan-Pavillon die in Anhang 2 aufgeführten Seminare statt.Ausführliche Informationen zu den Ausstellungen und Seminaren sind auf der folgenden Website zu finden.- COP 26 Japan-Pavillon Website:http://copjapan.env.go.jp/cop/cop26/en/index.htmlAnhang 1: Liste der Ausstellungen im Pavillonhttps://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O1-QeC4v9P7.pdfAnhang 2: Vorläufiger Seminarplanhttps://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O2-30sBDuM5.pdfPressekontakt:INOUE NaomiStellvertretende Direktorin (Durchwahl 7751) / OKAO KazumasaAbteilungsleiter (Durchwahl 6775)Büro des Direktors für internationale Strategie zum KlimawandelGlobales UmweltbüroUmweltministeriumRegierung von JapanTel.: +81-3-5521-8330Original-Content von: Ministry of the Environment, übermittelt durch news aktuell