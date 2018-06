Umweltministerium: Folgen des Nitrat-Urteils noch nicht absehbar

BERLIN/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Folgen des Urteils gegen Deutschland wegen der zu hohen Nitratbelastung im Grundwasser sind aus Sicht des Bundesumweltministeriums noch nicht abzusehen.



Das sei "aus dem Bereich der Spekulation", sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth am Donnerstag in Berlin. Entscheidend sei, wie die EU-Kommission das Urteil des Europäischen Gerichtshof auswerte, und ob sie die jüngste Reform des Düngerechts für ausreichend halte. Messdaten dazu gebe es noch nicht, er könne solche Daten auch für das kommende Jahr nicht in Aussicht stellen. Dass das Umweltministerium weitergehende Vorschläge gemacht habe, sei auch in Brüssel bekannt.

Nitrate stammen meist aus Düngern der Landwirtschaft, gelangen von den Feldern auch ins Grundwasser und können im Übermaß Umwelt und Menschen schaden. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs bezieht sich allerdings auf die Rechtslage vor der Reform des Düngerechts 2017. Umweltschützer und Wasserversorger halten diese für ebenfalls nicht ausreichend und fordern schärfere Regeln. "Wir sind sicher, dass es mit den neuen Düngerrechtsregelungen deutliche Verbesserungen geben wird", sagte Flasbarth. "Ob das dann ausreichend ist, wird man sehen."

Flasbarth kritisierte die EU-Kommission, weil ihre Vorschläge für eine Reform der EU-Agrarpolitik in "genau die falsche Richtung" wiesen. Statt Landwirtschaft stärker zu fördern, die auf Naturschutz, Tierwohl und Trinkwasser achte, wolle die Kommission in diesem Bereich kürzen. Die Kommission solle nicht nur mit dem Finger auf Mitgliedsstaaten zeigen./ted/DP/jha