Umweltministerin stellt Fünf-Punkte-Plan gegen Plastikmüll vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze stellt am Montag (9.00 Uhr) einen Fünf-Punkte-Plan gegen überflüssigen Plastikmüll und für mehr Recycling vor.



Damit will die SPD-Politikerin eine "Trendwende" einleiten, von der Vermeidung von Plastik bis hin zu internationalen Hilfsmaßnahmen. Diese sollen auch dazu führen, die Vermüllung der Weltmeere einzudämmen. Das Umweltministerium hat auch eine Kampagne mit dem Titel "Nein zur Wegwerfgesellschaft" angekündigt. Zuletzt hatten die EU-Staaten für ein Verbot von Einwegplastik gestimmt, das zum Beispiel Einwegteller und Strohhalme einschließt. So wollen sie gegen Plastikmüll-Berge ankämpfen./ted/DP/he