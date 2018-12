Umweltministerin sieht keine Alternative zum Kohleausstieg

KATTOWITZ (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht keine Alternative zu einem Ausstieg aus der Kohleenergie. Das wüssten auch die Menschen in den betroffenen Regionen, sagte die SPD-Politikerin dem Sender "Tagesschau24" am Rande der Klimakonferenz in Kattowitz. Die Frage sei nur, wie man das mache.

"Wir wollen das so machen, dass wir die Regionen mitnehmen, dass wir Perspektiven aufzeigen, dass wir sehr deutlich machen, was die Alternativen sind." Man könne nicht einfach zusehen, dass das immer so weiter gehe mit dem Klimawandel. "Bei uns ist es ja noch nur Trockenheit, nur Starkregen. Aber das sind doch alles Dinge, die, wenn sie so weitergehen, enorme Kosten verursachen werden", so Schulze.

