Umweltministerin fordert 'radikales Umdenken' in der Landwirtschaft

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert deutlich mehr Artenschutz in der Landwirtschaft.



Trotz vieler Bemühungen im Naturschutz gebe es weiter große Verluste etwa bei Schmetterlingen und Vögeln.

"Das ist vor allem auf die Art und Weise zurückzuführen, wie wir Landwirtschaft betreiben. Wir brauchen also in diesem Bereich ein radikales Umdenken, damit wir endlich Erfolg beim Artenschutz haben", sagte Hendricks in einem Interview des Magazins "Mehrwert" (München). Landwirte sollten daher für Leistungen im Naturschutz deutlich mehr EU-Fördermittel erhalten.

Die Produktion von Energiepflanzen müsse hingegen zurückgedrängt werden. "Das war in Teilen ein Irrweg in der Energiewende", räumte sie ein.