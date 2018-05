Umweltministerin fordert Hardware-Nachrüstung für Dieselfahrzeuge

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts erster Straßensperrungen für ältere Dieselautos hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Autoindustrie zu Hardware-Nachrüstungen von Dieselmotoren aufgefordert. "Straßensperrungen wie in Hamburg zeigen, wie ernst die Lage ist", sagte Schulze der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Es brauche nun auch dringend Nachrüstungen an der Hardware von Dieselfahrzeugen, die nicht die Grenzwerte einhalten.

"Nur wenn beides kommt, wird die Luft in allen Städten besser." Nur dann lasse sich auch der Wertverlust bei Dieselautos abmildern, ließen sich Fahrverbote verhindern. "Es liegt nun an der Autobranche", sagte Schulze. Hamburg hatte am Mittwoch offiziell Fahrverbote an zwei Hauptstraßen im Stadtteil Altona angekündigt. Sie sollen vom 31. Mai an gelten.

