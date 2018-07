Umweltminister von Bund und Ländern kritisieren EU-Agrarpläne

BERLIN (dpa-AFX) - Die Umweltminister von Bund und Ländern haben sich gemeinsam gegen die von der EU-Kommission vorgeschlagene Kürzung der Fördermittel für eine umweltfreundliche Landwirtschaft ausgesprochen.



"Dieser Einschnitt geht zu Lasten von Umwelt und ländlichem Raum und steht der von der Kommission angestrebten Stärkung von Umwelt- und Naturschutz sowie dem Beitrag zu den Klima- und Ressourcenschutzzielen der EU entgegen", heißt es in einem Beschluss der Amtschefs, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Sie bitten den Bund, sich auf EU-Ebene gegen diese Kürzung einzusetzen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze forderte mehr Mitspracherecht für die Umweltverwaltungen in der milliardenschweren Agrarförderung der EU. "Denn sie haben die fachliche Kompetenz für Umwelt- und Naturschutz", sagte die SPD-Politikerin der dpa. "Das ist die gemeinsame Forderung aller Umweltministerien von Bund und Ländern." Es brauche außerdem klare EU-Umweltvorgaben, "sonst ist Umweltdumping im Agrarwettbewerb Tür und Tor geöffnet". Was auf Äckern und in Ställen passiere, entscheide über die Qualität von Wassers, Luft und Natur./ted/DP/jha