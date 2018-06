Umweltminister für Hardware-Nachrüstung bei Diesel-Autos

BREMEN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht erheblichen Handlungsbedarf bei der Luftreinhaltung in den großen Städten.



Dies habe auch das Urteil des Aachener Verwaltungsgerichtes gezeigt, wonach sich die Stadt Aachen auf ein Diesel-Fahrverbot vorbereiten muss. "Wir brauchen weitere Maßnahmen, die über das hinausgehen, was wir schon haben", sagte Schulze zum Schluss der Umweltministerkonferenz (UMK) in Bremen. Die Ministerrunde sprach sich mehrheitlich für Hardware-Lösungen für Diesel-Fahrzeuge aus. Die Kosten möglicher technischer Nachrüstungen dürften dabei nicht zu Lasten der Verbraucher gehe, hieß es in einem UMK-Beschluss. "Das halte ich für den richtigen Weg. Wir wollen keine großflächigen Fahrverbote", betonte Schulze./hr/DP/fba