Umweltminister Franz Untersteller würdigt das preisgekrönte Solarprojekt von nph deutschland (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Am heutigen Donnerstag besuchte Franz Untersteller,Baden-Württembergs Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaftdas Kinderhilfswerk nph deutschland in Karlsruhe. Sein Interesse galtdem zukunftsweisenden Solarprojekt, das nph deutschland in Haitiimplementiert hat und weiterhin erfolgreich ausbaut. Aufmerksam wurdeUntersteller Ende 2016 durch die Vergabe des EuropäischenSolarpreises an das Kinderhilfswerk und seinen Kooperationspartner,die Biohaus-Stiftung für Umwelt und Gerechtigkeit, durch dieEuropäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, Eurosolar. Mit demsogenannten Solar Smart Grid kann die Energieversorgung derzahlreichen Einrichtungen des Kinderhilfswerks auf ein solides,verlässliches und umweltfreundliches Fundament gestellt werden. "DieAuszeichnung mit dem Europäischen Solarpreis ist eine große Ehre füruns und zeigt, dass unser Konzept - zu einer klimafreundlichen,wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Haitis beizutragen -aufgeht", bestätigt Sonja Smolka, Projektreferentin Haiti bei nphdeutschland.Umweltminister Untersteller zeigt sich begeistert vom Solarprojekt"Eine ganz starke Geschichte, anders kann man das nicht sagen",lobte Minister Untersteller nach der Präsentation des Solarprojekts.Für Heiko Seeger, Vorstand von nph deutschland, ist diese Anerkennungvon höchster politischer Ebene eine weitere wertvolle Auszeichnungnach dem Europäischen Solarpreis. "Vom Erfolg dieses großartigenProjekts profitieren die Menschen in Haiti täglich, darum geht es inerster Linie. Dass nun auch gestandene Experten in Europa das Projektzu würdigen wissen, macht uns aber zusätzlich sehr stolz", so Seeger.Untersteller hält das Solarprojekt von nph für vorbildlich und botseine Unterstützung an: "Die Frage ist jetzt, wie ein solchsinnvolles Projekt Partner und Unterstützer in Baden-Württembergfinden kann. Hier will ich gerne behilflich sein, Türen zu öffnen undKontakte anzubahnen", bekräftigte Untersteller.Europäischer Solarpreis ist die höchste Auszeichnung in Europa fürInnovationen im Bereich der Erneuerbaren EnergienSeit 1994 vergibt Eurosolar den Europäischen Solarpreis füraußerordentliches Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien undnachhaltiger Lebensweise. Mit dem Preis werden herausragende Projektegewürdigt, die eine konsequente und dezentrale Energiewendeverfolgen. "Unser Solarprojekt hat klimafreundliche Zielsetzungen,aber auch wirtschaftliche und soziale. Durch die Nutzung vonSolarenergie reduzieren wir den Einsatz fossiler Energieträger undmindern Treibhausgasemissionen. Wir bilden in unserer BerufsschuleSolartechniker aus und verankern das Know-how nachhaltig im Land.Durch unsere eigenen Schulen und Ausbildungslehrgänge fördern wir diewirtschaftliche Entwicklung in Haiti, indem wir beruflicheZukunftschancen für Kinder und Jugendliche schaffen", sagt Smolka.Willi Ernst, Vorstand Biohaus-Stiftung für Umwelt und Gerechtigkeitund Projektleiter des Solarprojektes in Haiti, ergänzt: "Für michpersönlich ist diese Auszeichnung die Krönung meiner gesamtenSolar-Aktivitäten. Ganz besonders freut mich, dass hier dasgesammelte Know-How der professionellen Solarwelt in einem nichtkommerziellen Umfeld zum Tragen kommt."Bei instabiler Stromversorgung ist Solarenergie eine echteAlternativeIn Haiti gibt es kein flächendeckendes und zuverlässigesStromnetz. Die Stromversorgung erfolgt meist durch Dieselgeneratoren.Das Kinderhilfswerk nph haiti und seine SchwesterorganisationFondation St. Luc sind auf eine zuverlässige Stromversorgungangewiesen: 15 medizinische und pädagogische Einrichtungen betreibendie beiden Organisationen in Tabarre, einem Stadtteil der HauptstadtPort-au-Prince. Einrichtungen wie die Krankenhäuser und dasBerufsbildungs- und Produktionszentrum haben einen sehr hohenStrombedarf und sind auf eine kontinuierliche Stromversorgungangewiesen.Um diese zu gewährleisten, begannen 2012 die Planungen für das sogenannte Solar Smart Grid Tabarre (SSGT). Als erster Schritt wurde2013, zusammen mit lokalen und deutschen Projektpartnern, einHybridsystem aus Dieselgeneratoren und einem 85kWp-Photovoltaik-System auf dem größten elektrischen Verbraucher, demKinderkrankenhaus St. Damien, installiert. Die mit einem so genanntenSolar Fuel Save Controller geregelte Anlage konnte allerdingsaufgrund nicht existierender Speichermöglichkeiten den solarerzeugten Strom nur zeitgleich verwenden.In den nächsten Schritten wurden weitere Gebäude von nph haiti undder Fondation St. Luc mit Photovoltaik bestückt. Sie sollen später zueinem so genannten Solar Smart Grid-System, einem intelligentenStromnetz, zusammengeschlossen werden. Dieses System wurde um einenStromspeicher mit einer Batterie-Speichergröße von 448 kWh erweitert."Wegweisend an diesem Projekt ist die Einführung neuesterTechnologien wie beispielsweise Lithium-Ionen-Speichern in einem Landwie Haiti. Zukunftsgerichtet ist auch die Kombination von klassischenDieselgeneratoren mit Solar- und Speichertechnologien zu einem SolarSmart Grid dieser Größenordnung in Verbindung mit der Aus- undWeiterbildung von Haitianern", sagt Willi Ernst.Durch die Anlage lässt sich der Anteil von Solarstrom amGesamtverbrauch der Einrichtungen auf über 50 Prozent erhöhen. Dernetzbildende Insel-/Batterie-Wechselrichter mit demEnergiemanagementsystem ist das Herzstück, das die intelligenteRegelung und Steuerung des hybriden Netzes mit den zweiStromerzeugern aus Sonne und Diesel übernimmt. Er sichert denstabilen und sicheren Betrieb aus Solaranlage und Batteriespeichermit einem zusätzlichen Dieselgenerator, der nur anspringt, wenn dieSonne länger ausbleibt oder nachts.Wenn alle Gebäude von nph haiti und der Fondation St. Luc mitzentralen und dezentralen Solaranlagen bestückt sind, wird eineGesamtleistung von 650 kWp erzielt werden können. "Für die Länder desSüdens ist die Nutzung von Solarenergie eine echte Alternative. Denndie Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Darüber hinaus gibtes zahlreiche wissbegierige junge Menschen, die darauf brennen mehrüber Solartechnik zu erfahren und sich in diesem Bereich zuengagieren", resümiert Sonja Smolka.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.hilfefuerwaisenkinder.de/presse/themen/nachhaltigkeit/und https://www.youtube.com/watch?v=jgt0q5qF5aA