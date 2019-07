Umwelthilfe wirft Kraftfahrt-Bundesamt Versäumnisse vor

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Kraftfahrt-Bundesamt schreitet aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe nicht entschieden genug gegen Abgasbetrug ein.



Auch knapp vier Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals habe die Behörde für viele Modelle noch keinen Rückruf angeordnet und die Kunden seien nicht über illegale Abschalteinrichtungen informiert worden, kritisierte der Verein am Dienstag. Seine Messungen ergeben immer wieder, dass bestimmte Motoren im realen Betrieb auf der Straße Schadstoffgrenzwerte überschreiten. Am Dienstag präsentierte die Umwelthilfe weitere Ergebnisse zu einem Dieselmotor, der bei Porsche und Audi in Limousinen und Geländewagen verbaut wird. Der Verein warf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor, schützend die Hand über die Hersteller zu halten./bf/DP/fba