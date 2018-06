Umwelthilfe: Ein Ziel mit Fahrverbots-Klagen erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

AACHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht in der Diskussion um Diesel-Fahrverbote schon vor dem ersten Urteil einer regionalen Kammer ein "wichtiges" Ziel erreicht: "Durch unsere Klagen ist es überhaupt jetzt erst gelungen, dass wir eine robuste und intensive Diskussion in Deutschland haben, wie Mobilität sich in den Städten entwickeln soll", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch in Aachen: Wolle man mehr Individualität mit mehr Autos in den Städten oder solle man nicht die in den letzten Jahren "kaputtgesparten öffentlichen Verkehre" ganz anders weiterentwickeln, sagte er am Freitag vor dem ersten Verfahren nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig.





Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Land Nordrhein-Westfalen auf ein Diesel-Fahrverbot zur Einhaltung von Stickstoffdioxid-Grenzwerten verklagt. Die Leipziger Bundesrichter hatten Fahrverbote grundsätzlich für zulässig erklärt, wenn die Verhältnismäßigkeit gewahrt sei. Die DUH klagt bundesweit in 28 Städten auf Einhaltung der Grenzwerte von Stickstoffdioxid. In Hamburg haben die Behörden inzwischen ein begrenztes Fahrverbot auf zwei Einzelstrecken verhängt./sil/DP/men