Umweltfreundlichster Mittelklassewagen fährt mit Erdgas / Aktueller ADAC EcoTest zeichnet Skoda Octavia G-Tec aus (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Der ADAC prüft in seinem aktuellen EcoTest 2017 Fahrzeugeverschiedenster Antriebsarten auf ihre Umweltverträglichkeit. Alseinziger Mittelklassewagen erhielt der erdgasbetriebene Skoda OctaviaG-Tec die Topbewertung von fünf Sternen. Ausschlaggebend für dieErgebnisse sind vor allem die CO2- und Schadstoffemissionen der 77getesteten Pkw-Modelle.Ernüchternde Ergebnisse im Test erhält ein Großteil derBenzinmodelle: Die ab September 2017 neu geltende Partikelgrenze fürBenzin-Direkteinspritzer konnte von kaum einem Modell eingehaltenwerden. Erdgas hingegen unterschreitet die Grenze mühelos undemittiert nahezu keine NOx-Partikel. "Dieses Ergebnis unterstreicht,dass es sich bei Erdgas um eine erprobte, marktreife und vor allemumweltschonende Antriebsart handelt", kommentiert Michael Oppermann,Pressesprecher der Initiative Zukunft ERDGAS, die Testergebnisse.Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung verbrennt Erdgas besondersumweltschonend und setzt nahezu keine Feinstaubemissionen frei. DerAntrieb mit Erdgas sei daher insbesondere für Großstädte, die mitschadstoffbelasteter Luft zu kämpfen haben, die ideale Lösung.Auch im Vergleich zu den als besonders umweltschonend geltendenHybridantrieben hat Erdgas in Sachen Partikelemissionen die Nasevorn: Der Partikelausstoß des Toyota Prius 1.8 Hybrid beispielsweiseliegt um das Dreifache höher als beim Skoda Octavia G-Tec. "Auch diesogenannte Well-to-Tank-Bewertung, also die CO2-Emissionen inklusiveVorkette und Herstellung, spricht für Erdgas", so Oppermann weiter.Angesichts des aktuellen Strommix in Deutschland belaufen sich dieEmissionen für eine Energieeinheit Strom auf über 160 Gramm CO2 -unter Berücksichtigung der aktuellen Beimischung von Biomethanbeträgt dieser Wert für Erdgas lediglich etwa 5 Gramm."Und nicht nur für die Umwelt lohnt sich Erdgas - auch derVerbraucher hat Grund zur Freude", weiß Oppermann. Umgerechnet aufden Energiegehalt von Benzin kostet Erdgas 69 Cent pro Liter -dagegen fließen Autogas für 71 Cent, Diesel für 1,03 Euro und Benzinfür 1,40 Euro in den Tank. "Wer kosten- und umweltschonend mobil seinmöchte, entscheidet sich am besten für Erdgas. NamhafteAutomobilhersteller setzen seit langem auf die Technologie und bietendem Kunden eine umfangreiche Modellauswahl - direkt ab Werk", rätOppermann abschließend.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Michael OppermannNeustädtische Kirchstraße 810117 BerlinTel: 030-460 60 15 63Fax: 030-460 60 15 61presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell