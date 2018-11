Umweltfreundliches Verpacken zur Weihnachtszeit: Wiederverwenden statt verschwenden

Berlin (ots) - Bis zu 20 Prozent mehr Verpackungsmüll in derWeihnachtszeit - DUH kritisiert Trend zu Plastikfolien undbeschichtetem Papier als Geschenkverpackungen - Beschichtetes Papierlandet in der Verbrennung und wird nicht recycelt - Wiederverwendungund Verpackungen aus Recyclingmaterial machen das SchenkenumweltfreundlicherZu keinem Zeitpunkt im Jahr wird mehr verpackt, eingetütet unddekoriert als zur Weihnachtszeit. Nach Schätzung der DeutschenUmwelthilfe (DUH) steigt das Abfallvolumen zum Weihnachtsfest um biszu 20 Prozent an, vor allem aufgrund von Geschenkverpackungen. Schonkurz nach dem Auspacken landen Papiere, Folien und Anhänger im Müllund sorgen so jedes Jahr für riesige Abfallberge. Um Weihnachtenumweltfreundlicher zu machen, empfiehlt die DUH Verpackungen zuvermeiden, sie wiederzuverwenden und auf den Einsatz vonRecyclingmaterialien zu achten. Geschenkpapier sollte unbeschichtetsein, damit es recycelt werden kann. Einen Ratgeber der DUH für dasumweltfreundliche Verpacken von Geschenken finden Sie unter:http://l.duh.de/p181130."Abfallvermeidung sollte das ganze Jahr über oberste Prioritäthaben, um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen.Deutschland ist mit über 220 Kilogramm pro Kopf und JahrEuropameister beim Verpackungsabfall. Von Jahr zu Jahr werdenhierzulande neue Rekordwerte erreicht. Neben politischen Maßnahmenwie einem Abfallvermeidungsziel, einer Umsetzung der gesetzlichenMehrwegquote und Abgaben auf sinnlose Wegwerfprodukte, braucht esauch einen Mentalitätswandel. Besonders zur Weihnachtszeit kann jederseinen Teil dazu beitragen, die Umwelt zu schonen", sagt dieStellvertretende DUH-Geschäftsführerin Barbara Metz.Häufig reicht eine Schleife aus, um ein Geschenk zu dekorieren undauf Klebestreifen zu verzichten. Besonders bei sehr großen Paketenkann so meterweise auf Papier verzichtet werden. Eine Alternative zuPlastikweihnachtsmännern an Kordeln sind Tannenzapfen oder Zweige.Wenn Geschenkpapier zum Einsatz kommt, bieten sich Mehrweglösungenan, etwa die Wiederverwendung bereits genutzter Papiere.Geschenkverpackungen kann man aber auch einfach selber machen:Kunstdruckkalender, Zeitschriften oder schöne Tücher sind einewunderbare Alternative zu neuem Papier."Wenn Verbraucher nicht auf neues Geschenkpapier verzichtenwollen, ist Papier mit einem hohen Recyclinganteil die bessere Wahl.Verbraucher sollten in diesem Zusammenhang auf den Blauen Engelachten, der ihnen einen hohen Anteil an Recyclingmaterial garantiert.Weil durch die Herstellung von Papierfasern besonders viel Energie,Wasser und Holz verbraucht wird, verringert der Einsatz vonRecyclingfasern die Umweltbelastungen", erklärt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Als besonders kritisch sieht die DUH das immer größere Angebot anGeschenkpapier mit einer Kunststoff- oder Aluminiumbeschichtung."Verbraucher sollten einen großen Bogen um Papier machen, das mitLack, Kunststoff oder Aluminium behandelt ist, denn dies behindertdas Recycling und trägt dazu bei, dass das Material in derVerbrennung landet. Dadurch gehen wertvolle Ressourcenunwiederbringlich verloren. Aluminiumbeschichtete Papiere sindbesonders unökologisch, weil deren Herstellung und Verarbeitung sehrenergieintensiv ist. Bei der Förderung von Bauxit zurAluminiumherstellung kommen giftige Chemikalien zum Einsatz undNaturflächen in Teilen Asiens, Südamerikas und Australiens werdenzerstört", kritisiert Fischer.Geschenke, die zur Wiederverwendung geeignet sind, wiebeispielsweise ein Mehrweg-Coffee-to-go-Becher, passen nach Ansichtder DUH besonders gut auf den Gabentisch. Mit jeder Wiederbefüllungspart so ein Mehrwegbecher im Vergleich zur Herstellung einesEinweg-Pappbechers fast einen halben Liter Wasser, 0,1Kilowattstunden Energie und 21 Gramm CO2 ein. Und neben Kaffee passtzur Weihnachtszeit auch Glühwein in den Mehrwegbecher.Links:DUH-Ratgeber zum umweltfreundlichen Verpacken von Geschenkenhttp://l.duh.de/p181130Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, 030 2400867-43, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell