Umweltfreundliches Geschenkpapier im Einklang mit der Natur - wenn aus guten Ideen neue Bäume wachsen (FOTO)

Butzbach / Berlin (ots) -Für umweltfreundliche Weihnachten in diesem Jahr: Der ökologische Papeterie- undBuch-Verlag dabelino bietet unter dem Motto "endlich grüne Weihnachten" einbesonders nachhaltiges Geschenkpapier an, welches klimaneutral produziert wirdsowie komplett in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden kann, undlässt zusätzlich für jedes verkaufte Set einen neuen Baum pflanzen."Ganz klar: Wer jetzt schon seine Geschenke in altes Zeitungspapier einwickeltoder gar nicht einpackt, weil er 'Zeit, statt Zeug' schenkt, der braucht unsnicht", erklärt Miriam Frömel-Scheumann, Mitgründerin des ökologischenPapeterie- und Buch-Verlags dabelino mit Sitz im hessischen Butzbach und Berlin.Aber man müsse auch anerkennen, dass es für Geschenkpapier und Weihnachtskartennun mal einen Markt gäbe und noch nicht jeder bereit sei, darauf zu verzichten."Was soll also falsch daran sein, den bereits vorhandenen Produkten einemöglichst umweltfreundliche Alternative gegenüberzustellen und auch noch miteinem guten Zweck zu verbinden", ergänzt Birgit Frömel.Am Anfang der Produktidee des Mutter-Tochter-Unternehmerinnen-Duos stand dasErgebnis einer ernüchternden Recherche: Geht man davon aus, dass jeder Deutschealleine nur ca. 100 Gramm Geschenkpapier an Weihnachten verbraucht, entsprächedies einer Gesamtmenge von rund 8.000 Tonnen oder umgerechnet einer Fläche von7.000 Fußballfeldern. "Das ist sprichwörtlich jede Menge Holz und ein Teil desGeschenkpapiers kann aufgrund von festlichen Gold- und Lackbeschichtungen trotzkorrekter Entsorgung in der blauen Tonne noch nicht einmal recycelt werden", soFrömel-Scheumann.Auf dieser Basis entstand die Idee, unter dem Motto von "endlich grünenWeihnachten" ein möglichst umweltfreundliches Geschenkpapier auf den Markt zubringen, welches dabelino nach dem aktuell höchsten ökologischen Standard"cradle to cradle" zertifiziert in Österreich drucken lässt.Dabei steht "cradle to cradle" für eine Kreislaufwirtschaft, welche wörtlichübersetzt "von der Wiege zur Wiege" bedeutet. Denn dahinter steckt die Idee,dass sowohl Produkte, als auch Produktionsbestandteile im Herstellungsprozessnicht wie sonst üblich "von der Wiege bis zur Bahre" nach dem Ende ihrerBenutzung als Müll verbrannt werden, sondern entweder zu 100% kompostiert alsNährstoff wieder in den biologischen Kreislauf zurückgeführt oder aberverlustfrei zu neuen Produkten verarbeitet werden können. Diesen Kriterienentspricht das dabelino "cradle to cradle"-Geschenkpapier, bei dessenHerstellung z. B. auch Öko-Strom für die Druckmaschinen und biologischeDruckfarben ohne Mineralöl oder Umweltgifte wie Kobalt zum Einsatz kommen: "Mankönnte unser Geschenkpapier bedenkenlos nach Weihnachten im heimischen Gartenkompostieren und den eigenen Apfelbaum damit düngen. Damit wäre bewiesen, guteIdeen wachsen vielleicht nicht auf Bäumen, aber es können daraus wieder neueBäume wachsen", lacht Frömel-Scheumann.Dass dies im Fall von dabelino gleich doppelt zutrifft, dafür sorgt auch dieTatsache, dass das Familienunternehmen für jedes verkaufte Geschenkpapier-Setüber die gemeinnützige Organisation Eden Projects einen neuen Baum pflanzenlässt. Über 2.800 Setzlinge sind es bereits, welche dank dabelino seit Oktoberdiesen Jahres gepflanzt werden konnten.Ein Ergebnis, das auch auf eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion auf derWebseite Startnext zurückzuführen ist, über welche das besonders grüneGeschenkpapier finanziert wurde: "Wir freuen uns, dass unsere Idee so gutangenommen und mit knapp 150% der benötigten Fundingsumme sogar überfinanziertwurde. Hinzu kommen viele positive Berichte von Presse, Bloggern undInfluencern. Das motiviert uns enorm und zeigt uns, dass wir mit unserem Ansatz,nicht nur auf eine positive Öko-Bilanz, sondern auch auf ein hoheProduktqualität und ein ansprechendes Design zu schauen, genau richtig liegen",erklärt Birgit Frömel.Denn dass der Klimawandel nicht alleine mit Verboten und Druck auf Konsumentengestoppt werden könne, sondern es die klügere Lösung sei, die Menschen ehrlichzu begeistern, davon ist Miriam Frömel-Scheumann fest überzeugt: "Jemanden mitder Drohkeule zu überzeugen, hat vielleicht in der Steinzeit funktioniert. Dassheutzutage Vorschriften von außen - und seien sie noch so überschaubar undrichtig - eher auf Gegenwehr stoßen, hat man beispielsweise sehr gut an derDebatte um den 'Veggie Day' in öffentlichen Kantinen gesehen. Wir finden esdaher sinnvoller, die Herzen zu berühren, statt Druck auszuüben. Auf denSchultern von Einzelpersonen lastet im Alltag auch so schon genug; das wissenwir als berufstätige Mutter und Großmutter nur allzu gut. Da muss man nicht auchnoch ein schlechtes grünes Gewissen erzeugen, nur weil es die Industrie nichthinbekommt, flächendeckend sinnvolle Produktalternativen anzubieten. Da sehenwir eher die Wirtschaft in der Pflicht, enkeltaugliche Marken aufzubauen, welcheohne großen Aufwand erhältlich sind."In diesem Sinne verstehen sich die beiden dabelino Macherinnen auch als echteVorreiterinnen, die mit Ihrer Haltung und ihrem Erfolg, die Papeterie-Branche"nachhaltig" mitverändern wollen und auf diesem Weg seit der Verlagsgründung imJahr 2017 schon einige Meilensteine erreicht haben.So konnten die beiden Unternehmerinnen bereits über 10 Tonnen CO2 dankklimaneutralem Druck kompensieren. Ihr besonderes Sternenkinder-Babyalbum, ausdessen Erlös eine Spende an ehrenamtliche Sternenkind-Fotografen fließt, wurdemit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet. Und zuletzt war dasjunge Startup für den Hessischen Gründerpreis 2019 in der Kategorie"Gesellschaftliche Wirkung" nominiert.Selbstverständlich ist auch die dabelino Weihnachtskollektion 2019 mit einemkarikativen Zweck verbunden, bekräftigt Birgit Frömel: "Zusätzlich zurBäume-Pflanzaktion, spenden wir 10% der Erlöse an die Kinderhilfsorganisation'Die ARCHE e.V.'. Wer uns dabei gerne unterstützen möchte, findet unsereProdukte z. B. in unserem eigenen Webshop unter www.dabelino.de oder nachVorbestellung beim Buchhändler seines Vertrauens. Wir freuen uns über jeden, deruns auf dem Weg zu einem grüneren und schöneren Weihnachten für alle begleitet."Pressekontakt:Miriam Frömel-Scheumanninfo(at)dabelino.deWeitere Informationen zu dabelino sowie aktuelle Pressebilder findenSie unter www.bit.ly/dabelino-presseOriginal-Content von: dabelino, übermittelt durch news aktuell