Umweltfreundlicher, kostengünstig und sofort verfügbar: Erdgasantriebe in den G-TEC-Modellen von SKODA (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Mit Biomethan bis zu 90 Prozent, mit synthetischem Gassogar ein zu 100 Prozent klimaneutraler Betrieb möglich- Im Vergleich zu Diesel- und Benzinmotoren 40 bis 50 Prozent niedrigereKraftstoffkosten- G-TEC-Modelle von SCALA, KAMIQ und OCTAVIA bleiben fester Bestandteil derSKODA ModellpaletteErdgasfahrzeuge sind eine bekannte und in vielen europäischen Ländern geschätzteAlternative für eine effiziente und umweltfreundliche individuelle Mobilität.Fahrzeuge wie der neue, im zweiten Halbjahr 2020 erhältliche SKODA OCTAVIAG-TEC* sowie die aktuell verfügbaren G-TEC-Versionen von SKODA SCALA* und KAMIQ*ermöglichen je nach Herkunft beziehungsweise Herstellung des verwendeten Gaseseine sofortige CO2-Einsparung von circa 25 Prozent gegenüber einemvergleichbaren Benziner. Mit Biomethan ist ein bis zu 90 Prozent, mitsynthetischem Gas sogar ein zu 100 Prozent klimaneutraler Betrieb möglich. Dabeisind die G-TEC-Modelle genauso alltagstauglich und Simply Clever wie jederandere SKODA und bieten uneingeschränkten Komfort und Fahrspaß. DieG-TEC-Modelle von SCALA, KAMIQ und OCTAVIA bleiben in den nächsten Jahren festerBestandteil der SKODA Modellpalette.Im Vergleich zu Benzin und Diesel sind die sauberere Verbrennung und der höhereEnergiegehalt zwei der wichtigsten Vorteile von Erdgas (CNG). An entsprechendenTankstellen lässt es sich außerdem ähnlich einfach und schnell nachfüllen wieherkömmliche Kraftstoffe. Dazu wird das Netz von CNG-Tankstellen in Europakontinuierlich ausgebaut. In Europa lag Italien Mitte 2019 mit knapp 1.300Tankstellen vor Deutschland mit rund 900 Tankstellen. Auf Rang drei folgte dieTschechische Republik vor Schweden und den Niederlanden, alle drei Ländersteuerten auf die Marke von 200 CNG-Tankstellen zu.Größere CNG-Tanks sorgen für hohe ReichweiteDie Konzeption der neuen SKODA G-TEC-Versionen von SCALA, KAMIQ und der neuenOCTAVIA-Generation mit größeren CNG-Tanks ermöglicht entsprechend hoheReichweiten und erlaubt es, auch lange Fahrten größtenteils imumweltfreundlicheren und kostengünstigen Erdgasmodus zurückzulegen. Zusätzliche9 Liter große Benzintanks stellen außerdem sicher, dass man auch in Regionenohne CNG-Tankstellen jederzeit mobil bleibt. SKODA AUTO hat bei der Entwicklungdes Antriebs großen Wert darauf gelegt, dass fast ausschließlich mit Erdgasgefahren wird.Im CNG-Betrieb sind die CO2-Emissionen bereits bei Verwendung von natürlichemErdgas 25 Prozent niedriger als bei einem herkömmlichen Benzinmotor. DieBeimischung von 20 Prozent Bio-CNG, wie sie derzeit etwa in Deutschland üblichist, verbessert die CO2-Bilanz schon um 35 bis 40 Prozent. Bei noch höherenBio-CNG-Anteilen aus pflanzlichen Reststoffen und biologischen Abfällen lassensich Verbesserungen um bis zu 90 Prozent erzielen, das bedeutet, man ist indiesem Fall nahezu klimaneutral unterwegs. Völlige Klimaneutralität lässt sichmit synthetischem Methan erreichen, das mit Ökostrom im Power-to-Gas-Verfahrenhergestellt wird. Dieses Verfahren ist derzeit jedoch noch in der Entwicklung.Deutliche Reduzierung der KraftstoffkostenDurch den höheren Energiegehalt von CNG im Vergleich zu Benzin und Diesel sowieden gleichzeitig geringeren Preis sinken zudem die Kraftstoffkosten fürzurückgelegte Fahrstrecken deutlich. In Deutschland, dem größten europäischenEinzelmarkt für SKODA, liegt der Preisvorteil gegenüber Dieselfahrzeugen beirund 40 Prozent, im Vergleich zu Benzinern sogar bei 50 Prozent. In Italien zumBeispiel fällt die Einsparung wegen der höheren Preise für Benzin und Dieselnoch größer aus.Der neue SKODA OCTAVIA G-TEC, der in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf den Marktkommt, verfügt über einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-TGI-Motor mit 96 kW (130PS), der flotte Fahrleistungen ermöglicht. Seine drei CNG-Tanks haben zusammeneine Kapazität von 17,3 Kilogramm. Damit kann er im CNG-Betrieb bis zu 480Kilometer zurücklegen. Der 1,0-Liter-TGI im SCALA G-TEC und im KAMIQ G-TECleistet 66 kW (90 PS). Bei beiden Modellen haben die drei CNG-Tanks eineKapazität von 13,8 Kilogramm, was beim SCALA und KAMIQ im Erdgasmodus für eineReichweite von rund 410 Kilometern sorgt.G-TEC-Motoren speziell für CNG-Einsatz modifiziertFür den Betrieb mit Erdgas erhielt der 1,0 G-TEC gegenüber dem Basistriebwerkandere Ein- und Auslassnocken, einen überarbeiteten Zylinderkopf, ein neuesSaugrohr sowie spezielle CNG-taugliche Einblasdüsen und besonderstemperaturresistente Auslassventile. Dazu reduziert ein elektronischer Regler inzwei Stufen den Gasdruck: Zunächst wird der Druck in den Tanks per mechanischerDrosselung von 200 bar auf rund 20 bar heruntergeregelt. In einer zweiten Stufewird er über ein Magnetventil auf den im Niederdrucksystem herrschendenabsoluten Arbeitsdruck zwischen 9 und 5 bar gesenkt. Beim 1,5 G-TEC sind dieModifikationen ähnlich. Zudem ist er auf eine hohe Verdichtung von 12,5:1ausgelegt und arbeitet im so genannten Millerzyklus, bei dem die Einlassventileim Verdichtungstakt länger geöffnet bleiben. Für einen frühen und gleichmäßigenAufbau des Ladedrucks sorgt ein Turbolader mit variabler Turbinengeometrie.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp. (http://www.skoda-auto.de/wltp)Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( http://www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da dasTypgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 