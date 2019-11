Umweltfreundlich reisen auf die Azoren - 100% klimaneutral! / Picotours kompensiert drei seiner individuellen Naturreisen komplett - und setzt Maßstäbe in Sachen umweltfreundlich Reisen (FOTO)

Freiburg (ots) -Fliegen und dabei nachhaltig unterwegs sein? Geht!Die immergrüne Inselgruppe mitten im Atlantik steht auf Ihrer Reise-Wunschliste?Sie wollen aber umweltfreundlich reisen? Dann kommen die grünen Reisen desFreiburger Reiseveranstalters picotours zum richtigen Zeitpunkt. Denn picotourskompensiert diese drei individuell buchbaren Azoren-Reisen für Naturliebhaberkomplett über atmosfair - und setzt damit Maßstäbe in Sachen umweltfreundlichReisen.Azoren-Insel Sao Miguel - mit öffentlichen Verkehrsmitteln entdeckenKeine Lust zum Autofahren im Urlaub? Dann ist die picotours-Reise "Urlaub inPonta Delgada - nachhaltig und naturnah" eine gute Wahl. Bei dieser liebevollgeplanten Pauschalreise auf der Insel Sao Miguel braucht man keinen Mietwagen.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten exklusiv detaillierte Touren- undWandertipps sowie Busfahrpläne. Von der Hauptstadt Ponta Delgada kann man sichstressfrei von Ort zu Ort an fast jede Ecke der Insel kutschieren lassen -umweltfreundlich reisen und dabei alles erleben, was zu einem Azoren-Urlaubgehört: wandern durch Teeplantagen und entspannen in heißen Quellen, lebendigeHafenstädtchen und majestätische Kraterseen.Wale-Beobachten - an einem der besten Spots in Europa!"Sanftes Whale Watching auf der Insel Pico": Für Fans von Walen und Delfinen istdie Azoren-Insel Pico eines der TOP-Reiseziele in Europa. Bereits 17 marineSchutzgebiete befinden sich in den Gewässern um das Inselarchipel, wo sich rund25 Wal- und Delfinarten vor der Küste tummeln. Reisende erleben eineunvergessliche Woche inmitten des Atlantiks, mit beeindruckender Landschaft undbesonderer Gastfreundschaft. Bei erlebnisreichen Ausfahrten kommt man Walen undDelfinen ganz nah. Das Besondere: Die Touren folgen dem Motto: "Wir sind bei denTieren zu Gast".Naturerlebnis 360 Grad - auf azoreanische Art!Slow Traveling könnte auf den immergrünen Inseln im Atlantik erfunden wordensein: Denn hier gönnt man sich den Luxus, Zeit zu haben, zur Ruhe zu kommen, dieNatur zu genießen und besonderen Menschen zu begegnen. "Anders Reisen auf denAzoren - Naturreise zu den Schätzen des Atlantiks" bietet genau das: 22 TageZeit zum Loslassen auf den Inseln Terceira, Faial, Pico und Sao Miguel. Manübernachtet in modernen Eco-Resorts am Meer, in charmanten Landhäusern umgebenvon bezaubernden Gärten oder erlebt die Natur der Azoren beim Glamping. DieAbende verbringt man auf der eigenen Terrasse mit einem Glas Azorenwein unterdem atemberaubenden Sternenhimmel, lauscht dem Rauschen der Wellen und den Rufendes Gelbschnabelsturmtauchers.Alle Angebote inklusive Flug, Übernachtung mit Frühstück und 100% Kompensationder Flugemission über atmosfair- 8 Tage "Urlaub in Ponta Delgada - nachhaltig und naturnah" proPerson ab 959 Euro- 9 Tage "Sanftes Whale Watching auf der Insel Pico" pro Person ab1219 Euro- 22 Tage "Anders reisen auf den Azoren" pro Person ab 2599 EuroWeitere Informationen: https://www.picotours.de/de/anders-reisen.htmlUnternehmensporträtDer inhabergeführte Reiseveranstalter picotours aus Freiburg hat sich aufumweltfreundliche Reisen in Form von Aktivurlaub individuell oder in geführtenKleingruppen spezialisiert. Zu den Zielen gehören die Blumeninsel Madeira, dieAzoren, das portugiesische Festland, die Kapverdischen Inseln und Sao Tome.Inselhopping und Aktivitäten wie Mountain-Biken oder Weingutwandern, möglichstauf außergewöhnlichen Wegen und Pfaden abseits vom Massentourismus, gehören zumReiseangebot. Picotours setzt sich für die nachhaltige Entwicklung eines sanftenTourismus ein und ist Mitglied im "forum anders reisen".Pressekontakt:Sabine HellerBlumenstraße 10a79111 Freiburgfon: +49 (0) 761 45 892 891fax: +49 (0) 761 45 892 896sabine.heller@picotours.dewww.picotours.deOriginal-Content von: picotours, übermittelt durch news aktuell