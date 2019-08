Umweltbundesamt: In Klimakrise Betroffene mehr im Blick haben

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über die Folgen des Klimawandels sollte nach Ansicht des Umweltbundesamts mehr Augenmerk auf besonders betroffene Bevölkerungsgruppen gelegt werden.



"Wir wünschen uns, dass das Thema Umweltgerechtigkeit einen stärkeren Eingang findet in die "großen" Umweltthemen in Deutschland, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene", sagte die UBA-Mitarbeiterin Christiane Bunge der Deutschen Presse-Agentur.

Unter Umweltgerechtigkeit werden die Zusammenhänge zwischen Umweltqualität, Gesundheit und sozialen Faktoren betrachtet. Bundesweite Untersuchungen zeigen Bunge zufolge etwa, dass tendenziell Menschen mit niedrigerem Einkommen eher an viel befahrenen Straßen wohnen, mehr durch Lärm und Abgase belastet und so einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind.

Durch den Klimawandel werde die Problematik weiter verstärkt. Mehr Hitzewellen machten in den Städten vor allem Menschen zu schaffen, die schon mehrfach belastet seien, sagte Bunge. "Zu den gesundheitlich gefährdeten Gruppen gehören ältere Menschen und hier vor allem ärmere, allein lebende und chronisch kranke Personen." Die Umweltpolitik müsse sehr viel genauer auf die besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen schauen, um Förderprogramme gezielter und effizienter umsetzen zu können.

Städte könnten mit verschiedenen Maßnahmen die Wärmebelastung reduzieren, erklärte Bunge. Sie hält Schattenplätze, kühle Räume, mehr Bänke und Trinkbrunnen sowie Dach- und Fassadenbegrünung, Rollläden oder Sonnensegel für wichtig./red/DP/zb