Umweltbewusstes Wirtschaften: Wertgarantie Group wird Mitglied im B.A.U.M. e.V. (FOTO)

Die Wertgarantie Group fördert durch die Versicherung vonElektrogeräten aller Art seit über 55 Jahren das nachhaltigeWirtschaften: Der Ansatz "Reparieren statt Wegwerfen" verändert denUmgang der Nutzer mit Technik. Nun geht der hannoverscheSpezialversicherer einen weiteren Schritt, um zur Förderung undVerbreitung des Nachhaltigkeitsgedankens beizutragen: Durch dieNeumitgliedschaft im Bundesdeutschen Arbeitskreis für UmweltbewusstesManagement e.V. (B.A.U.M. e.V.) wird der Fokus auf die Unterstützungnachhaltigen Wirtschaftens verstärkt.Der B.A.U.M. e.V. ist ein Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften,zu dem 550 Unternehmen und zahlreiche Einzelmitglieder gehören. DerVerein verfolgt das Ziel, das Bewusstsein für die Wichtigkeit vonUmwelt- und Klimaschutz sowie sozialer Verantwortung zu schärfen unddazu beizutragen, dass Unternehmen sich ihrer Verantwortung stellenund ihre Tätigkeit umwelt- und sozialverträglicher gestalten."Als Spezialversicherer für Elektrogeräte erfüllen wir dieErwartung unserer Kunden an eine maximale Nutzungsdauer ihrer Gerätedurch Reparatur, was den nachhaltigeren Umgang mit den vorhandenenRessourcen fördert. Und in der Agila Tierkranken- undTierhaftpflichtversicherung steht das gesundheitliche Wohl der beiuns versicherten Hunde und Katzen im Vordergrund. Für uns ist derBeitritt zum B.A.U.M. e.V. sowie die Unterzeichnung des Kodex fürnachhaltiges Wirtschaften ein weiteres Bekenntnis dazu, dass wir beiunseren Unternehmensaktivitäten stets die Prinzipien derNachhaltigkeit im Auge behalten", soWertgarantie-Vorstandsvorsitzender Thomas Schröder. "Der B.A.U.M.e.V. bietet ein starkes Netzwerk nachhaltig orientierter Unternehmen,die als Vorbilder anderen Unternehmen Denkanstöße geben - alsMitglied und Förderer möchten wir uns für diesen Dialoggewinnbringend engagieren."Die Wertgarantie Group lebt den strategischen Grundgedanken derNachhaltigkeit in den täglichen Geschäftsabläufen durch nachhaltigeProduktmerkmale und Maßnahmen und wird die Bemühungen künftig weiterstärken. So unterstützt das Unternehmen bereits seit vielen Jahreninternational tätige Organisationen wie World Vision, PlanInternational, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung und OpportunityInternational. Auch vor Ort und deutschlandweit engagiert sich derVersicherer, zum Beispiel durch Unterstützung der StiftungRegenbogenfahrt, der "AKTIONfahrRAD" sowie lokalen Kinder- undJugendheimen. Aber auch umweltschonendes Verhalten imGeschäftsbetrieb, Energie-Effizienz-Kriterien sowie diePersonalpolitik sind Teile des Geschäftsalltags und leisten einenBeitrag zur Nachhaltigkeit. Thomas Schröder ist überzeugt: "Wir sindin vielen Bereichen bereits sehr aktiv und gut aufgestellt, umunserer Verantwortung als Unternehmen gerecht zu werden. In einigenBereichen, die wir bisher noch nicht im Fokus hatten, gibt esallerdings noch Nachholbedarf. Hier werden wir unsere Anstrengungenkontinuierlich verstärken."