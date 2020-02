Umweltbank Aktie: Das kam gut an!

Gemessen an der Kursreaktion der Aktie kamen die vorläufigen Zahlen der Umweltbank für 2019 gut an! Am Dienstag teilte das Unternehmen die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019 mit. Die finalen Zahlen für das vorige Geschäftsjahr soll es dann am 4. Mai geben. Die vorläufigen Zahlen können sich jedenfalls sehen lassen: Das Geschäftsvolumen stieg demnach um 9,7% auf rund 4,5 Mrd. Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung