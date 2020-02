Umweltbank Aktie: Spannung kommenden Montag!

Wer die Aktie der Umweltbank im Depot hat oder an dem Papier interessiert ist, der sollte sich diesen Termin merken: Voraussichtlich kommenden Montag (10. Februar) will das Unternehmen laut eigenen Angaben die vorläufigen Zahlen für das vorige Geschäftsjahr veröffentlichen. Soviel hat die Umweltbank bereits vorab in einer Unternehmensmitteilung verraten: Die vorläufigen Zahlen für 2019 sollen sich „im Rahmen der Erwartungen“ bewegen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



