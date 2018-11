Umweltamt warnt: Elektroschrott wird oft falsch entsorgt

BERLIN (dpa-AFX) - Alte Elektrogeräte werden oft falsch oder sogar illegal entsorgt.



Besonders schlecht sieht es nach Angaben des Umweltbundesamts bei großen Haushaltsgeräten aus. "Knapp 465 000 Tonnen Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirrspüler verschwinden in den Untiefen illegaler Sammlung oder in nicht zertifizierten Behandlungsanlagen", sagte die Chefin des Umweltbundesamts (UBA), Maria Krautzberger, am Montag. Das sei Ressourcenverschwendung und schade massiv der Umwelt. Das UBA schlägt vor, die Rückgabe beim Händler und beim Wertstoffhof zu erleichtern, und Verbraucher künftig besser und mehrsprachig über ihre Möglichkeiten zu informieren./ted/DP/stk