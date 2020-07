Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jaenicke moderiert die Pressekonferenz der Quantron AG

Augsburg (ots) - Die am 04.08.2020 in Frankfurt am Main stattfindende Pressekonferenz der Quantron AG wird von einem der gefragtesten, deutschen Schauspieler und Dokumentarfilmer moderiert, Hannes Jaenicke. Der gebürtige Frankfurter ist authentisch und ein wahres Multitalent, denn neben seinen Film- und Fernsehrollen ist er noch als Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, Autor und vor allem als Tier- und Umweltschützer im Einsatz. Der bekennende Umweltaktivist nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und spricht die Missstände auf unserem Planten offen an.In unserer Gesellschaft muss ein Umdenken stattfinden und vor allem muss es u. a. zu starken Veränderungen im Verkehrssektor kommen, um die zukünftigen Klimaziele erreichen zu können. Hannes Jaenicke vertritt in seinen Büchern und Vorträgen ebenfalls die Ansicht, dass es zu deutlichen Änderungen kommen muss und nimmt dabei die Politik, die Wirtschaft, aber auch die Konsumenten gleichermaßen in die Verantwortung.Durch die Vielzahl an Transportern und Lkw im täglichen Einsatz, muss der Wandel besonders auch den Nutzfahrzeugbereich betreffen. Im Rahmen der Pressekonferenz erklärt die Quantron AG ihre Zielsetzung sowie ihre Product Range für einen leisen, emissionsfreien Personen- und Gütertransport in Europa. Mit hochkarätigen Rednern werden neben der Quantron Wasserstoff-Strategie u. a. auch die Bereiche Oberleitungs-Lkw, BMW i Technik Mini/Midi Busse, Quantron Battery CATL Europe und e-Mobility-Förderungen vorgestellt sowie das Quantron e-Econic Müllfahrzeug gelauncht.Am Ende seiner Moderation wird Hannes Jaenicke noch als Speaker auftreten. In diesem Rahmen wird er auch unser gemeinsames Umweltprojekt vorstellen, mit dem wir unser Streben nach CO2-Reduzierung noch weiter ausbauen möchten.Nach der Pressekonferenz besteht die Möglichkeit zu Interviews/Fotos und an den Praxis-Workshops der Quantron AG teilzunehmen: Begleitung des e-Econic im Einsatz bei FES (Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH und / oder Probefahrt mit den e-Fahrzeugen.Die Anmeldung zur Pressekonferenz finden Sie unter: https://www.quantron.net/pressekonferenz/An der Pressekonferenz kann auch in einem exklusiven Live-Stream mit der Möglichkeit zur Fragestellung teilgenommen werden. Anmeldung vorab bitte an pressekonferenz@quantron.net.Pressekontakt:Quantron AGCMO - Chief Marketing OfficerSerhat Yilmaz0049-82 12 49 9790s.yilmaz@quantron.net http://www.quantron.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135472/4664711OTS: Quantron AGOriginal-Content von: Quantron AG, übermittelt durch news aktuell