Der Umwelt zuliebe: Goldene Regeln fürs Heizen mit Holz

Frankfurt am Main / Koblenz (ots) - Das aktuelle Winterwettermacht Lust auf kuschelige Kaminabende. Die knisternde Atmosphäre desFeuers ist für viele der Höhepunkt des Tages. Doch beim Heizen mitfesten Brennstoffen gibt es einiges zu beachten, damit die Umweltnicht unnötig belastet wird. So haben die beiden in Europa führendenFachverbände, der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnike.V. und die EFA - Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft e.V.,die grundlegenden Regeln für Ofenbesitzer zusammengefasst.Wichtig: Nur zugelassene Brennstoffe verwendenZugelassen sind Holz- und Braunkohlenbriketts sowie gutabgelagertes Holz. Je nach Scheitgröße und Sorte muss dieses rundzwei Jahre an einem vor Witterung geschützten, luftigen Ortgetrocknet werden. Denn erst während dieser Zeit sinkt derWassergehalt auf unter 20 Prozent und das Holz kann vollständig sowieschadstoffarm verbrennen: Das Feuer lodert mit ruhiger bis lebhafterFlamme, die Sichtscheibe bleibt frei von Ruß.Nicht zugelassen sind behandeltes und lackiertes Holz, Span- undFaserplatten, Müll, Sperrholz sowie Kunststoffe aller Art. Wer solcheDinge verbrennt, ist nicht nur ein Umweltfrevler, sondern sorgtunweigerlich dafür, dass sein Schornstein versottet und die Freude amflackernden Kaminfeuer nicht lange währt. Zudem sind Beschwerden inder Nachbarschaft vorprogrammiert.Wichtig: Auf die Luftzufuhr achtenEiner der häufigsten Bedienungsfehler besteht in einer falscheingestellten Verbrennungsluft-Zufuhr. Beim Anzünden ist es wichtig,möglichst schnell hohe Temperaturen zu erreichen. Dies gelingt ambesten mit dünn gespaltenem Holz und handelsüblichen Anzündern. Indieser Phase benötigt das Feuer viel Sauerstoff. Deshalb ist hier dieLuftzufuhr höher einzustellen.Hat sich ein Glutbett gebildet, können größere Holzscheite oderBriketts aufgelegt werden. Sobald das Holz mit flackernden Flammenbrennt, muss die Luftzufuhr gedrosselt werden, um einen sauberenAbbrand zu gewährleisten. Grundsätzlich gilt es, den Feuerraum nichtvollzupacken, sondern häufiger kleine Mengen nachzulegen. Wird derFeuerraum überfüllt, kommt es zu einer unvollständigen Verbrennung.Die Folge: Die Heizleistung nimmt ab und die Emissionen steigen.Wer jetzt noch unsicher ist, sollte in die Bedienungsanleitung desHerstellers schauen oder das Informationsportal www.ratgeber-ofen.debesuchen, wo er weitere Informationen findet. Apropos: VieleHersteller bieten aktuell einen QuickGuide an, der das "Feuer machen"plakativ mit Bildern oder Grafiken erklärt.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deKontakt:E F AEuropäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft e.V.i.A. Heike UtschSekretariatMainzer Straße 12D-56068 KoblenzTel.: +49 (0)261 100 40 67Fax: +49 (0)261 100 40 62E-Mail: heike.utsch@efa-europe.comInternet: www.efa-europe.comPressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell