Der Umwelt zuliebe: Deutsche Hausbesitzer bereit draufzuzahlen (FOTO)

Der Umwelt zuliebe: Deutsche Hausbesitzer bereit draufzuzahlenDrei von vier Hausbesitzern in Deutschland können sich vorstellen,zugunsten der Umwelt höhere Kosten für ihre Wärmeversorgung zutragen. Kantar Emnid hatte im Auftrag des FlüssiggasversorgersPrimagas gefragt, 73 Prozent der Interviewten stimmten zu: Sie wärenbereit, mehr Geld in ihre Heizungsanlage und die Energieträger zuinvestieren, wenn das der Umwelt nützt."Das ist eine tolle Botschaft", sagt Thomas Landmann,Verkaufsdirektor von Primagas. "Im Grunde müssen Hausbesitzer abernicht mal draufzahlen, wenn sie der Umwelt etwas Gutes tun wollen",so Landmann weiter. Der erste Schritt sei schließlich immer der zueiner modernen, effizient arbeitenden Heizungsanlage - und dieseInvestition rechne sich schon nach wenigen Jahren. Bis zu 30 ProzentHeizkosten lassen sich beispielsweise durch den Austausch einerveralteten Ölheizung gegen eine zeitgemäße, flüssiggasbetriebeneGasbrennwerttherme einsparen.Flüssiggas kommt besonders oft in ländlichen Gebieten zum Einsatz,die nicht an das Erdgasnetz angeschlossen sind. Der Energieträgerlagert in netzunabhängigen Behältern. Und: Er ist klimafreundlicherals Heizöl: Flüssiggas emittiert bis zu 15 Prozent weniger CO2, wennes verbrannt wird. Außerdem hinterlässt es dabei praktisch wederAsche noch Ruß oder Feinstaub. Daneben ist Flüssiggas mit nahezuallen modernen Heiztechniken kompatibel.Darüber hinaus bietet Primagas Hausbesitzern die Möglichkeit, sichnochmal ganz besonders für den Umweltschutz einzusetzen. Mit demerneuerbaren Energieträger BioLPG - biogenem Flüssiggas. Primagasvertreibt es seit April dieses Jahres deutschlandweit exklusiv.BioLPG wird aus organischen Rest- und Abfallstoffen sowienachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ermöglicht eine CO2-Ersparnisvon nochmal bis zu 90 Prozent, verglichen mit herkömmlichemFlüssiggas. "Für den, der bereits mit Flüssiggas heizt, ist der Wegzu BioLPG besonders einfach", sagt Thomas Landmann. Verbraucherkönnen sogar entscheiden, ob sie biogenes Flüssiggas zu 100 Prozenteinsetzen oder anteilig. (Der Energieträger wird perMassenbilanzierung angeboten, ähnlich wie Öko-Strom.) Die beidenBrennstoffe sind chemisch identisch. Deshalb lässt sich der neueEnergieträger ohne technische Umrüstungen in bereits bestehendenFlüssiggas-Anlagen verwenden und in denselben Behältern lagern.