Umwelt- und klimaschonend, treibhausgasneutral und lärmarm - Neues Konzept des Umweltbundesamtes für den Luftverkehr der Zukunft (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag: Fliegen ist die umweltschädlichste Art, sichfortzubewegen. Es belastet Klima, Umwelt und die Menschen - und so langsam wirdes dringend Zeit, über einen möglichst umweltschonenden, treibhausgasneutralenund lärmarmen Luftverkehr der Zukunft nachzudenken. Genau das hat dasUmweltbundesamt (UBA) gemacht und sein neues Konzept heute (am 06. November) inBerlin vorgestellt. UBA-Lärmexperte René Weinandy kann uns mehr dazu erzählen,hallo.Begrüßung: "Hallo!"1. Herr Weinandy, wohin geht die Reise im Luftverkehr der Zukunft zurzeit?O-Ton 1 (René Weinandy, 19 Sek.): "Der Luftverkehr wächst weltweit, wir rechnenmit Zuwachsraten von vier bis knapp fünf Prozent global pro Jahr. Das heißt,immer mehr Menschen fliegen. Alleine in Deutschland hat sich die Zahl derPassagiere in den letzten 28 Jahren circa verdreifacht. Das heißt, wir habenenorme Lärmbelastungen, die mit dem Luftverkehr einhergehen, wir habenLuftschadstoffe und gravierende Auswirkungen aufs Klima."2. Wie stellt sich das Umweltbundesamt den Luftverkehr der Zukunft vor?O-Ton 2 (René Weinandy, 16 Sek.): "Der Luftverkehr der Zukunft sollte aus Sichtdes Umweltbundesamtes deutlich umweltschonender ablaufen, damit auch in Zukunftüberhaupt das Fliegen noch möglich ist. Das heißt, wir haben ganz wesentlicheBausteine oder Baustellen: einerseits die Klimawirkung, dann haben wir dieLuftschadstoffe und auch die Lärmbelastung. Und auf allen drei Ebenen müssensich deutliche Fortschritte ergeben."3. Was wäre denn der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung?O-Ton 3 (René Weinandy, 18 Sek.): "Aus Sicht des Umweltbundesamtes sollte es sosein, dass insbesondere die Kurzstreckenflüge auf die Schiene verlagert werden.Also wir brauchen eine deutliche Bevorzugung der Schiene, die im Moment auchsteuerlich im Nachteil ist dem Luftverkehr gegenüber. Perspektivisch sollte esso sein, dass innerdeutsche Flüge nicht mehr notwendig sind, sondern komplettauf die Schiene verlagert werden."4. Wie könnten die direkten CO2-Emissionen der Flugzeuge, die ja durch dasVerbrennen von Kerosin entstehen, reduziert werden?O-Ton 4 (René Weinandy, 15 Sek.): "Wir können den Einsatz von fossilem Kerosindurch den Einsatz von Kerosin aus Erneuerbaren Energien deutlich reduzieren.Dadurch würde der CO2-Eintrag in die Atmosphäre reduziert. Was nicht reduziertwürde, wären die Nicht-CO2-Effekte. Das heißt, auch in Zukunft wird Fliegen nieklimaneutral sein."5. Ihr Fachgebiet ist der Lärmschutz: Wo sehen Sie da in Zukunft beimLuftverkehr dringenden Handlungsbedarf?O-Ton 5 (René Weinandy, 20 Sek.): "Viele Menschen in unserem Lande sind durchFluglärm belästigt. Und das Umweltbundesamt empfiehlt daher, insbesondere dieFluglärmbelastung am Tage deutlich zu senken, weil wir auch wissen, dassFluglärm Krankheiten begünstigt wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Das heißt, wir wollen für den Tag eine Reduzierung des Fluglärms und nachts imPrinzip ein Nachtflugverbot, um die Menschen insbesondere in der sensiblenNachtphase zu schützen."6. Für alle, die privat etwas tun wollen: Was ist eigentlich die besteAlternative zum Fliegen?O-Ton 6 (René Weinandy, 12 Sek.): "Fliegen wird auch in Zukunft nie klimaneutralerfolgen. Und deswegen sind wir der Auffassung, wenn man wirklich unbedingtfliegen muss, sollte man sich darüber genau Gedanken machen, wann und ob manwirklich fliegt - und ansonsten insbesondere auf den kürzeren Strecken die Bahnbenutzen." René Weinandy vom Umweltbundesamt über das neue "Luftverkehr derZukunft"-Konzept, das sicherlich noch für viele Diskussionen sorgen wird. DankeIhnen für das Gespräch!Verabschiedung: "Sehr gern!"Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie alles noch mal in Ruhe nachlesen möchten: DieUBA-Broschüre "Wohin geht die Reise? Luftverkehr der Zukunft: umwelt- undklimaschonend, treibhausgasneutral, lärmarm" gibt's auf www.UBA.de zum Download.