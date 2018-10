Umwelt-Experte kritisiert Ferrero

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat den italienischen Süßwarenhersteller Ferrero heftig kritisiert, nachdem das Unternehmen die Aluminiumverpackung der Haselnuss-Schnitte "Hanuta" durch Plastik ersetzt hat. "Es ist mir unbegreiflich, wie ein Hersteller in einer Zeit, in der Verbraucher auf das Thema Plastik und Müllvermeidung sensibel reagieren, eine Verpackung so ändert, dass das Produkt am Ende doppelt eingepackt ist", sagte Heldt dem Nachrichtenportal T-Online. Die Verpackung sei besser, wenn die alte Einzelpackung, "die es an der Kasse gab, durch eine neue Einzelpackung aus dünner Folie ersetzt worden wäre".

Im Netz gab es zuletzt schon heftige Kritik von den Kunden - besonders für den Zweierpack, denn unter der Plastikverpackung sind die einzelnen Haselnuss-Schnitten nun noch ein weiteres Mal in Plastik eingeschweißt.

