"Umwelt - Biene - Honig: Wir wollen es - natürlich!" / Deutsche Imkereien laden zum Besuch ein (FOTO)

Wachtberg (ots) -Dass Bienen ein wichtiger Indikator dafür sind, wie es um unsereUmwelt bestellt ist, dürfte mittlerweile fast jedem bekannt sein. Unddass die Lebensbedingungen von Bienen heute nicht gerade optimalsind, wissen auch viele Menschen, denn seit Jahren berichten dieMedien darüber. Aber was ist wirklich dran am sogenannten"Bienensterben", wo liegen die genauen Probleme und wie kann jedereinzelne helfen? Diese Fragen wollen rund 350 Imkervereine in ganzDeutschland am "Tag der deutschen Imkerei" beantworten, der amkommenden Wochenende bereits zum 19. Mal stattfindet. Aufgerufen hatdazu der Deutsche Imkerbund e.V. (D.I.B.) - Bundesverband mit derzeitrund 115.000 Mitgliedern, die die Bienenhaltung überwiegend imFreizeit- und Nebenerwerbsbereich betreiben.D.I.B.-Geschäftsführerin Barbara Löwer sagt: "Da viele derProbleme, die Bienen haben, von Menschenhand gemacht sind, müssendiese auch von uns wieder beseitigt werden. Darin sehen wir unsereVerantwortung. Und das nicht nur für die vom Menschen betreutenHonigbienen, sondern auch für die für die Bestäubung der Pflanzenebenso wichtigen Wildbienen." Kürzlich erst hat eine Studie desentomologischen Vereins Krefeld belegt, dass Wildbienen besondersbetroffen und viele Arten bedroht oder bereits ausgestorben sind. Esfehlen Nistmöglichkeiten und Nahrungsquellen. Denn auf Äckern, auföffentlichen Flächen in den Kommunen, aber auch in privaten Gärtenblüht es immer weniger.Der damit verbundene Rückgang der Vielfalt an pollen- undnektarspendenden Pflanzen ist neben dem Einfluss von chemischenPflanzenschutzmitteln auch für Honigbienen problematisch. Nach einemreichlichen Angebot im Frühjahr, u. a. durch Obst- und Rapsanbau,fehlt es vor allem im Spätsommer an Nahrungsquellen. Das ist jedochdie wichtigste Zeit für ein Bienenvolk, um mit gesunden,widerstandsfähigen Bienen den Winter zu überstehen und dem ParasitenVarroamilbe keine Chance zu bieten, sich auszubreiten, Viren zuübertragen und Völker, trotz Eingriff und Hilfe des Menschen,auszurotten.Barbara Löwer: "Eines ist klar: Es ist ein langer Weg und dieArbeit der vielen, kleinen Schritte. Wir werden keine kompletteUmgestaltung der Agrarstrukturen und ein Totalverbot allerinsektengefährlichen Pflanzenschutzmittel in nächster Zeit erreichen.Nicht alle Kommunen werden ihre Außenanlagen bienenfreundlich anlegenund auch die sich derzeit ausbreitenden Steinwüsten in den privatenVorgärten wird es weiterhin geben. Aber im Gegensatz dazu existierenauch immer mehr beispielhafte Initiativen - sowohl im ländlichen alsim städtischen Bereich, die zeigen, dass es anders und besser geht.Diese müssen wir unterstützen und bekannt machen, damit eine nochgrößere Breitenwirkung entsteht."Und noch eines ist dem Verband ganz wichtig: Es ist zwarerfreulich, dass viele Menschen sich für Bienen interessieren und dieImkerei seit elf Jahren zum Trend geworden ist. Aber es muss nichtjeder Imker werden, um Bienen zu helfen. Der Imkerboom hat in manchenGroßstädten bereits nicht nur positive Seiten. So ist dieÜbertragungsgefahr von Krankheiten in Gebieten mit sehr hoherBienendichte gestiegen und erste Gerichtsurteile auf Abschaffung vonBienenvölkern in Wohngebieten gibt es ebenfalls.Jeder kann Bienen am besten helfen, wenn z. B. bewusst auf einebienenfreundliche Gestaltung des Gartens, der Terrasse oder desBalkons geachtet und kein chemischer Pflanzenschutz eingesetzt wird.Der D.I.B. hat auf seiner Homepage dazu nützliche Informationen undLinks mit Tipps zur Gartenplanung.Wer sich über das Naturprodukt Honig informieren möchte, der wirdsicher genauso am Wochenende dazu Gelegenheit haben. Löwer:"Verbraucher sind heute ernährungs- und umweltbewusster und dasspiegelt sich auch im Kaufverhalten wieder. Wir spüren das im Verbanddeutlich. Regional einkaufen ist in. Und wo bekommt man regionalenHonig? Natürlich nur beim Imker vor Ort, auf dem Wochenmarkt oder imFachgeschäft. Und dort erhält man nicht nur das anonyme Produkt,sondern gleich, wenn gewünscht, die entsprechende Fachinformationdazu."Am 07./08. Juli besteht die Möglichkeit zu erfahren, wie köstlichdie Honige des Jahres 2018 schmecken, denn die Ernte ist aufgrund desfrühen Sommers bereits in weiten Teilen der Republik abgeschlossen.Außerdem wird es abwechslungsreiche Programme für Jung und Alt gebenund interessierte Menschen erfahren, was Bienen für faszinierende,schützenswerte Lebewesen sind.Mehr zum Thema Biene unter www.deutscherimkerbund.de.