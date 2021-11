UmweltProjekt GmbH begibt Unternehmensanleihe zur Finanzierung eines nachhaltigen Projekt-Portfolios

Nürnberg (ots) -Die UmweltProjekt GmbH begibt eine zweite Unternehmensanleihe. Durch die Emission der UmweltProjekt-Anleihe II im Umfang von 24 Millionen Euro schafft die 100%ige Tochter der UmweltBank AG die Grundlage für die Beteiligung an weiteren sozialen und klimafreundlichen Projekten. Der Vertrieb erfolgt exklusiv durch die UmweltBank."Wir leisten unseren Beitrag zur dringend notwendigen Energiewende und realisieren Solar- und Windkraftprojekte in Deutschland. Darüber hinaus schaffen wir bezahlbaren und ökologischen Wohnraum", betont Anton Welke, Geschäftsführer der UmweltProjekt GmbH. Die Unternehmensanleihe soll konkret der Teilfinanzierung von vier Wohnimmobilienprojekten inklusive Kindertagesstätten in Deutschland, eines Windenergieprojekts in Niedersachsen sowie eines Photovoltaikprojekts in Brandenburg dienen. Der Mindestanlagebetrag der UmweltProjekt-Anleihe II beträgt 3.000,00 Euro. Die Verzinsung liegt bei 1,75 % p. a. über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren.Die Anleihe soll nach Beendigung des öffentlichen Angebots über den außerbörslichen Handel der UmweltBank handelbar sein.Weiterführende InformationenUmweltProjekt-Anleihe II: www.umweltbank.de/umweltprojekt-anleihe2Weitere UmweltBank-Anleihen: www.umweltbank.de/anleihenÜber die UmweltBank AGDie UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von über 14.000 Aktionärinnen und Aktionären. Seit 25 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anlegerinnen und Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits fast 25.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.Über die UmweltProjekt GmbHDie UmweltProjekt GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der UmweltBank AG und wurde 2016 gegründet, um das Beteiligungsgeschäft der Bank zu bündeln und auszubauen. Wie die UmweltBank orientiert sie sich bei strategischen Entscheidungen an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs). Die Gesellschaft investiert schwerpunktmäßig in Solar- und Windparkprojekte sowie in den ökologischen und sozialen Wohnungsbau in Deutschland.Mehr Informationen: www.umweltprojekt.deDisclaimer und zukunftsgerichtete AussagenMit dem Erwerb von Anleihen ist das Risiko des Teil- oder Totalverlustes der Anlage verbunden. Diese Mitteilung stellt weder eine Aufforderung zum Kauf noch ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar und wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Maßgeblich für den Erwerb der Anleihe ist ausschließlich der Wertpapierprospekt, abrufbar unter www.umweltbank.de/umweltprojekt-anleihe2Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, z. B. über die zukünftige Geschäftsentwicklung der UmweltProjekt GmbH, erwartete Wachstumsperspektiven oder damit verbundene sonstige Finanzentwicklungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in dieser Mitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem diese Mitteilung veröffentlicht wurde. 