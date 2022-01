UmweltBank-Aktie: Weiter in großer Gefahr

Begonnen hat die Abwärtsbewegung allerdings schon am 5. Oktober auf einem Hoch bei 23,90 Euro. Schnell fiel die UmweltBank-Aktie unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Er konnte im Dezember und auch im Januar nicht mehr zurückerobert werden. Ein crashartiger Abverkauf bestimmte am vergangenen Montag das Bild. Er wurde auch an den Tagen danach noch fortgesetzt, wenn auch mit deutlich verminderter Dynamik.