Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll erschwert werden

Berlin (ots) - Das Bundesjustiz- und das Bundesbauministerium könnten sich nochin diesem Monat auf einen besseren Mieterschutz bei der Umwandlung von Miet- inEigentumswohnungen einigen. "Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen, diewir im Februar abschließen wollen", sagte eine Sprecherin des CSU-geführtenBundesbauministeriums dem Tagesspiegel (Montagausgabe).Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Umwandlung von Miet-in Eigentumswohnungen in Gegenden, in denen Wohnungsknappheit herrscht,einschränken. Künftig sollen solche Deals grundsätzlich die Genehmigung derBehörden brauchen, allerdings sollen die Behörden in einigen Fällen ihreZustimmung erteilen müssen. Das gilt etwa dann, wenn die Mehrzahl der Wohnungenan Mieter verkauft wird.Der Deutsche Mieterbund hält eine Einschränkung der Umwandlung für geboten. "DieUmwandlung einer Miet- in eine Eigentumswohnung heißt für die Mieter in vielenFällen Vertreibung oder eine drastische Verteuerung der Miete", sagte derGeschäftsführer der Mieterschutzorganisation, Ulrich Ropertz, dem Tagesspiegel.https://www.tagesspiegel.de/verbraucher/umwandlung-von-miet-in-eigentumswohnungen-mieter-sollen-besser-geschuetzt-werden/25522598.html