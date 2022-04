Umstrukturierung von Lighthouse Platform Services in Luminae Partners

Palm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) -Luminae Partners („Luminae") freut sich, heute die Bildung seines spezialisierten Teams und seiner einzigartigen Markenidentität bekannt zu geben. Als neu gegründeter Geschäftsbereich von Lighthouse Investment Partners ist Luminae für anspruchsvolle institutionelle Anleger positioniert, die umfassende Lösungen zur Vereinfachung von Investitionen schätzen.Das Luminae-Team verfügt über langjährige Erfahrung als Managed-Account-Investor, vor allem in Hedge-Fonds, die Lighthouse betreut. Dank dieser Erfahrung konnte das Team in den letzten 22 Jahren methodisch eine Plattform für die Strukturierung von Anlagevehikeln, die Einbindung von Managern, die Verwaltung des Tagesgeschäfts, die Sicherung von Vermögenswerten und die Überwachung von Risiken als Treuhänder aufbauen. Innerhalb der sich entwickelnden Landschaft der Plattformdienste und als Boutique für maßgeschneiderte Lösungen konzentriert sich Luminae auf strategisches Wachstum, das auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist.Luminae, das von den Co-Leitern Rob Swan und Joe Aurilio geleitet wird, verfügt derzeit über ein Team von mehr als 40 Fachleuten, die ein Plattformvermögen von rund 14 Milliarden US-Dollar betreuen. Die Lösungen von Luminae ermöglichen es den Kunden, effizienter zu investieren, Finanzierung und Liquidität zu verwalten und sich auf die Erzielung von Renditen zu konzentrieren.Rob sagte hierzu: „Während wir eine neue Markenidentität aufbauen, liegt unser Schwerpunkt weiterhin darauf, unseren Kunden jeden Tag ein positives Erlebnis zu bieten. Das engagierte Luminae-Team besteht aus vielen langjährigen Lighthouse-Mitarbeitern und einigen wichtigen Neuzugängen. Wir sind stolz darauf, Lighthouse und eine Reihe von institutionellen Kunden als vertrauenswürdige Partner zu haben."„Wir sind bestrebt, das Erlebnis für Eigentümer und Verwalter von Vermögenswerten zu verbessern. Dies ist eine natürliche Entwicklung unseres Geschäfts, und das Modell hat sich auf dem Markt bewährt. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Kunden zu betreuen, die Plattform zu verbessern und gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen", fügte Joe hinzu.„In einer komplexen und sich verändernden Welt können die Lösungen von Luminae den Anlageprozess vereinfachen und es den Kunden ermöglichen, sich auf die Steigerung der risikobereinigten Rendite zu konzentrieren", sagte Sean McGould, CEO und CIO von Lighthouse Investment Partners. „Die Luminae-Plattform ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesamtstrategie."Informationen zu Luminae PartnersLuminae Partners bietet institutionellen Anlegern weltweit Plattformdienste an. Luminae, eine Abteilung von Lighthouse Investment Partners, bietet schlüsselfertige Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die Plattform von Luminae verwaltet rund 14 Milliarden US-Dollar an verwalteten Konten, Unterkonten und Fondsanlagen. Die Luminae-Plattform fördert die Skalierung und mildert die mit alternativen Anlagen verbundenen Kosten. Das Risiko- und Nominalfinanzierungsmodell von Luminae bietet den Kunden eine Struktur zur Kontrolle von Finanzierung und Liquidität. Wir sind ein engagierter Treuhänder und stolz auf die vertrauensvollen Beziehungen, die wir zu unseren Kunden unterhalten.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@luminaepartners.com oder besuchen Sie www.luminaepartners.comMedienkontakt:ASC Advisors:Steve Bruce / Keely Gispansbruce@ascadvisors.com / kgispan@ascadvisors.com (203) 992-1230Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1778840/Luminae_Partners_Logo.jpgOriginal-Content von: Luminae Partners, übermittelt durch news aktuell