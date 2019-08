Umstrittener Verein lud zu offenbar ungenehmigten Schießübungen

Hamburg (ots) - Der umstrittene Verein Uniter, in dem eine Reihevon Soldaten und Polizisten Mitglied sind, hat zu Schießübungengeladen, die offenbar paramilitärischen Charakter trugen und nichtgenehmigt waren. Wie das Hamburger Magazin stern in seiner amDonnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet, lud der Verein für den30. Juni und 1. Juli 2018 auch für "Zivilisten ohne besondereVorkenntnis" zu Übungen mit der Waffe in der Gruppe und aus derDeckung sowie für einen Kurs im "Reaktions-Schießen" in Heilbronnein. Das Reaktionsschießen wird ansonsten vor allem vom KommandoSpezialkräfte (KSK) der Bundeswehr praktiziert. Dabei "sollenfeindliche Stellungen möglichst ohne Unterbrechung mit Feuer belegtwerden", wie es in einem internen KSK-Schreiben heißt, das dem sternvorliegt.Laut Aussage des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft dürfennur Spezialkräfte der Behörden "kampfmäßiges Schießen" durchführen,es sei denn es wurde als "Verteidigungsschießen" unter strengenAuflagen genehmigt. Die Waffenbehörden der Stadt und des LandkreisesHeilbronn sagten auf Anfrage des stern, sie hätten keine solcheSchießübung genehmigt. Bei Uniter erklärte man jetzt entgegen demWortlaut der eigenen Einladung, dass die Übung zulässig gewesen sei,weil sie sich "nicht an Zivilisten" gewandt habe.Der umstrittene Verein war bis in die jüngste Vergangenheitoffenbar in der Sicherheitsbranche besser vernetzt als bisherbekannt. Nach einem dem stern vorliegenden ausführlichenChat-Protokoll einer Jobbörse von Uniter wurden dort exklusiv fürVereinsmitglieder noch bis Juni 2019 Jobs für Sicherheitsleute beiFirmen und Behörden angeboten. So suchte eine von dem EnergiekonzernRWE als Subunternehmen beauftragte Sicherheitsfirma für Ende JuniMitarbeiter für die "verdeckte Überwachung des äußeren Ringes desGeländes von RWE" in Garzweiler. Damals demonstrierte dort einAktionsbündnis gegen den Braunkohleabbau. Laut Aussage einesMitarbeiters der Sicherheitsfirma wurden dann dort auchUniter-Mitglieder eingesetzt. RWE hatte den Auftrag nach eigenenAngaben erteilt, um "Aktivisten vor einem Eindringen in den Tagebauzu warnen". Eine Beauftragung zur "verdeckten Beobachtung" habe esnicht gegeben.Im April 2018 suchte ein Mitarbeiter einer RavensburgerSicherheitsfirma in der Chat-Gruppe von Uniter nach einem Mitarbeiterals Stellvertreter für die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerberim baden-württembergischen Sigmaringen. Im April verließ er dieChatgruppe; bereits im Jahr 2018 hatte er nach eigenen Worten auchden Verein verlassen. Auf Anfrage des stern distanzierte sich derChef der Ravensburger Sicherheitsfirma "entschieden" von"Gruppierungen wie Uniter". Von der Jobbörse habe die Firma nichtsgewusst.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell