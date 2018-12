Umstrittene Terrassensanierung / Gemeinschaft durfte Kosten einem Eigentümer überbürden (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Wenn durch die Teilungserklärung einer WEG bestimmte Anlagen,Einrichtungen und Gebäudeteile zum ausschließlichen Gebrauch durcheinen Eigentümer bestimmt sind, dann hat das Konsequenzen. DieGemeinschaft kann einen Eigentümer, dem eine Dachterrasse zugeordnetwurde, sowohl zur Instandsetzung der im Sonder- als auch der imGemeinschaftseigentum stehenden Teile der Terrasse verpflichten. Sowurde es nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBShöchstrichterlich entschieden. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V ZR163/17)Der Fall: Es handelte sich um eine Streitfrage innerhalb einerWohnungseigentümergemeinschaft - insbesondere um zwei Dachterrassen,die per Teilungserklärung ausschließlich einem Mitglied zum Gebrauchzugewiesen waren. Im Laufe der Zeit traten Schäden an denkonstruktiven Teilen auf. Die WEG beschloss, eine Fachfirma mit derReparatur zu beauftragen und die Kosten dem Sondereigentümer inRechnung zu stellen. Der Betroffene wehrte sich dagegen, denn seineTerrasse bilde gleichzeitig das Dach der darunter liegenden Wohnung.Es müsse also die WEG als Ganzes dafür aufkommen.Das Urteil: Im Instanzenweg stand das Amtsgericht auf der Seiteder Gemeinschaft, das Landgericht auf der Seite desSondereigentümers. Am Ende stellte der Bundesgerichtshof fest, dassdie WEG dem Nutzer der Dachterrasse die Kosten überbürden durfte. DieTeilungserklärung sei eindeutig formuliert und derGestaltungsspielraum sei dabei nicht überschritten worden. Wenn manprüfe, wer das Zutrittsrecht zur Terrasse habe, dann sei das einzigder Sondereigentümer - ein klarer Hinweis in diesem Fall.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell