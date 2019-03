Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Über die geplante Rheinvertiefung und ihre Auswirkungen berichtetdas landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWRFernsehens am Donnerstag, 21. März 2019, ab 20:15 Uhr.Niedrige Pegelstände, Schiffe nur halb beladen, steigendeBenzinpreise - 2018 hat gezeigt, welche wirtschaftlichen Auswirkungenein nur eingeschränkt schiffbarer Rhein hat. Deshalb kann esVerkehrs- und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) undzahlreichen Unternehmen am Rhein gar nicht schnell genug gehen, dieFahrrinne an einigen Stellen zu vertiefen. Besonders im Fokus: dasMittelrheintal. Zwischen Mainz und St.Goar soll durchgängig 2,10Meter Tiefe erreicht werden. Aber Umweltschützer warnen: Mit einemsolchen Eingriff in das Ökosystem Rhein könnte es womöglich zu einemAbsinken des Grundwasserspiegels in der Umgebung kommen. Tiere undPflanzen wären bedroht. Und es gibt offene Fragen beimHochwasserschutz. An einem großen Modell testen Experten derBundesanstalt für Wasserbau, welche Auswirkungen eine Vertiefunghätte. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Katharina Singer gehtder Sache auf den Grund.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Pflegekinder - Ein Leben im Nachteil?- "Zur Sache"-PoliTrend: Wie ist die politische Stimmung im Land imBezug auf die Kommunal- und Europawahl?- Gast im Studio: Prof. Uwe Jun, Politikwissenschaftler, UniversitätTrier- Ärger um Müllgebühren im Kreis Kaiserslautern- "Zur Sache"-Pin: Warum sind Müllgebühren nicht überall gleich?- "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - Närrisches Treiben auf derInsel"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell