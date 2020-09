Umstellung von anderen Basalinsulinen auf einmal wöchentlich verabreichtes Insulin Icodec hat sich in Phase 2-Studie bei Menschen mit Typ-2-Diabetes als wirkungsvoll und gut verträglich erwiesen

Bagsværd, Dänemark (ots/PRNewswire) - Novo Nordisk gab heute die Ergebnisse von drei klinischen Phase-2-Studien für Insulin Icodec, ein einmal wöchentlich zu verabreichendes Basalinsulin-Analogon, bekannt, die während der 56. Jahrestagung 2020 der European Association for the Study of Diabetes (EASD) vorgestellt wurden.Die Ergebnisse zeigten, dass die Umstellung von anderen Basalinsulinen auf Insulin Icodec bei Verwendung von zwei verschiedenen Umstellungsvarianten im Vergleich zu einem einmal täglich verabreichten Insulin Glargin U100 wirkungsvoll und gut verträglich war und dass die Umstellung im Vergleich zu dem einmal täglich verabreichten Insulin Glargin U100 kein erhöhtes Risiko von klinisch signifikanten oder schweren Hypoglykämien ergab.1 An der 16-wöchigen klinischen Phase-2-Studie nahmen 154 Erwachsene mit Typ-2-Diabetes teil, die mit oralen Antidiabetika und ein- oder zweimal täglichem Basalinsulin unzureichend kontrolliert wurden. Sie wurden randomisiert entweder mit einmal wöchentlich Insulin Icodec mit oder ohne Initialdosis oder Insulin Glargin U100 behandelt.1,2 Der primäre Endpunkt der Studie, die Blutzucker-"Zeit im Bereich" 3,9 - 10,0 mmol/L während der Wochen 15 und 16, zeigte, dass Personen, die Insulin Icodec mit einer Initialdosis erhielten, eine signifikant längere "Zeit im Bereich" im Vergleich zu Insulin Glargin U100 zeigten (73 % vs. 65 %). Personen, die Insulin Icodec ohne Initialdosis erhielten, zeigten eine ähnliche Blutzucker-"Zeit im Bereich" wie Insulin Glargin U100 (66 % vs. 65 %).1"Wir wissen, dass sich viele Menschen mit Typ-2-Diabetes eine einfache Lösung wünschen, d. h. weniger Injektionen und mehr Komfort als bei der derzeitigen Verabreichung von Basalinsulin ein- oder zweimal pro Tag", sagte Dr. Harpreet Bajaj, leitender Prüfarzt und Endokrinologe, LMC Diabetes & Endocrinology, Ontario, Kanada. "Diese Phase-2-Studie zeigt den potenziellen Nutzen, den Insulin Icodec Menschen mit Typ-2-Diabetes bieten könnte, die eine Insulintherapie benötigen. Es erleichtert den Übergang zu einer neuen Behandlungsoption ohne die tägliche Belastung und Komplexität der aktuellen Therapien und schafft es möglicherweise, dass die Patienten sich über einen längeren Zeitraum als bisher in einer guten Blutzuckereinstellung mit geringem Hypoglykämierisiko befinden.Zu den wichtigsten sekundären Endpunkten gehörten die Veränderungen gegenüber dem Ausgangswert in HbA1c, die sich für Icodec mit und ohne Initialdosis im Vergleich zu Insulin Glargin U100 statistisch nicht signifikant unterschieden (-0,77, -0,47 bzw. -0,54 %-Punkte). Die Häufigkeit klinisch signifikanter oder schwerer Hypoglykämien, auch als Unterzuckerung bezeichnet, war zwischen Insulin Icodec mit einer Initialdosis und Insulin Glargin U100 ähnlich (die beobachtete Häufigkeit von Hypoglykämie der Stufen 2 [Original-Content von: Novo Nordisk A/S, übermittelt durch news aktuell