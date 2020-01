Umstellung auf Biosimilars: Der G-BA will die Therapiefreiheit der Ärzte erhalten (FOTO)

Berlin (ots) - Mit seinen Hinweisen zur Austauschbarkeit von biotechnologischhergestellten Arzneimitteln für die ärztliche Versorgung will der GemeinsameBundesausschus (G-BA) in die Therapiefreiheit der Ärzte nicht eingreifen. Daraufwies Dr. Petra Nies, komm. Leiterin Abteilung Arzneimittel beim G-BA, gesternbei einer Veranstaltung der AG Pro Biosimilars im Rahmen des BMC-Kongresses hin.Nies zeigte zugleich einen Zeitplan auf, nach dem die Hinweise des G-BA zurAustauschbarkeit für die ärztliche Verordung im November diesen Jahres in Krafttreten könnten."Biosimilars in Deutschland: Wie schützen wir ein funktionierendes System?" - solautete der Titel der Veranstaltung, bei der sich je ein Vertreter vonWirtschaft, Patientenorganisationen und dem G-BA miteinander austauschten. Themawaren die Vorgaben, die der G-BA bis August diesen Jahres zur Austauschbarkeitauf Arztebene sowie bis August 2022 auf Apothekenebene machen soll."In Richtung der Ärzte wird es Hinweise zur wirtschaftlichen Verordungsweisegeben", so Nies mit Blick auf den Termin in diesem Sommer. "Das betrifft dieNeueinstellung, aber auch die Umstellung von Patienten auf Biosimilars."Voraussichtlich noch im Februar werde das Stellungnahmeverfahren eröffnet. Dannhätten die Stakeholder vier Wochen Zeit, gegenüber dem G-BA ihre Standpunktedeutlich zu machen. Die Richtlinie, so Nies, könne bei Beschlussfassung durchden G-BA im August und Prüfung durch das Gesundheitsministerium - hierfür siehtdas Gesetz zwei Monate vor - im November in Kraft treten. Bezüglich desAustauschs auf Apothekenebene im Sommer 2022 sagte Nies, dass der G-BA dieseRegelungen im Anschluss an das laufende Verfahren erarbeiten werde.Dieter Wiek, Vizepräsident Deutsche Rheuma-Liga forderte, das Wohl der Patientennicht aus den Augen zu verlieren. Wiek: "Wenn Patienten nach Einführung derSubstitution ständig von einem Biosimilar aufs andere wechseln, nur weil jeweilsein paar Euro gespart werden können, dann ist das falsch - dafür ist die Gefahrvon Nocebo-Effekten einfach zu groß."Die Sicht der Biosimilar-Unternehmen auf die Austauschbarkeit von Biosimilarsformulierte Peter Stenico, Head Specialty Sandoz Deutschland / Hexal AG so: "DasSystem funktioniert, Biosimilars kommen schnell in die Versorgung undZielvereinbarungen sind ein gutes Instrument für mehr Marktdurchdringung. Beider automatischen Substitution aber steht für die Patienten viel auf dem Spiel:Wir appellieren deshalb an den G-BA, bei seinen Vorgaben die Therapiesicherheitstets im Blick zu behalten und Fehler zu vermei-den, wie sie bei den Generika inder Vergangenheit gemacht wurden."Die AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung der Biosimilarunternehmen inDeutschland. Sie steht allen Unternehmen offen, die Biosimilars entwickeln,herstellen und für die Versorgung bereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unterdem Dach des Pro Generika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugangder Patientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischenArzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faire undnachhaltige Wettbewerbsbedingungen.Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna Steinbach, Leiterin KommunikationTel. 030/81616090 / E-Mail: presse@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54604/4500462OTS: Pro Generika e.V.Original-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell