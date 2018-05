Umsteigen auf Biowärme - Effizient Heizen mit erneuerbaren Energien (AUDIO)

Gülzow (ots) -Anmoderationsvorschlag: Biowärme ist voll im Trend: Über 20Prozent der Haushalte in Deutschland heizen bereits mitnachwachsenden Rohstoffen, also zum Beispiel mit Holz, Stroh oderBiogas. Das ist umweltfreundlich, nachhaltig und klimaschonend - undmittelund langfristig auch viel günstiger als die oft uraltenÖlheizungen, die hierzulande noch in vielen Kellern stehen. Wie SieIhre ganz persönliche Wärmewende einleiten können, verrät Ihnen HelkeMichael.Sprecherin: Öl- und Gas-Heizungen haben hierzulande oft 20 Jahreoder mehr auf dem Buckel und sind technisch gesehen längst überholt:O-Ton 1 (Dr. Andreas Schütte, 24 Sek.): "Alte Heizungen haben eineschlechte Effizienz und daher muss man eben einen Austausch inErwägung ziehen - und am besten gegen eine Bioenergie-Heizung. DennBioenergie schont das Klima und die Umwelt, und wenn Sie mitBioenergie heizen, haben Sie vielfältige Vorteile. Deswegen a:austauschen - und b: bei dem Ausstauch an Bioenergie-Heizung denken."Sprecherin: Sagt Dr. Andreas Schütte von der FachagenturNachwachsende Rohstoffe, kurz FNR, und erklärt, welcheBioenergie-Heizungen es überhaupt gibt.O-Ton 2 (Dr. Andreas Schütte, 17 Sek.): "Das fängt anbeispielsweise bei einem Pellet-Kessel, das geht überHackschnitzel-Heizungen, aber auch Hackschnitzel-Fernwärme-Heizungen.Oder wenn Sie in einem dicht besiedelten Raum leben, dann können Sieauch Ihre Gastherme beispielsweise mit Biogas betreiben."Sprecherin: Der Umstieg lohnt sich aber nicht nur aus Umwelt- undKlimaschutzgründen. Auch bei den Betriebskosten kann man mittel- undlangfristig viel Geld sparen.O-Ton 3 (Dr. Andreas Schütte, 25 Sek.): "Hinzu kommt: Wenn man aufeine Biomasse-Heizungsanlage umsteigt, dann bekommt man von derBundesregierung sogar auch noch eine Förderung - entweder über dieKreditanstalt für Wiederaufbau oder das Bundesamt fürAusfuhrkontrolle. Das geht bis zu 8.000 Euro pro Vorhaben. Man mussaber vorher den Antrag stellen, also nicht, dass man einen Austauschvornimmt, danach den Antrag stellt: Dann kriegt man kein Geld."Sprecherin: Und wer wechseln will, aber knapp bei Kasse ist,sollte auch wissen:O-Ton 4 (Dr. Andreas Schütte, 25 Sek.): "Man muss nicht diegesamte Heizungsanlage austauschen. Beispielsweise auch eineGastherme kann ich mit Biomethan, also Methan, was aus Biomassegewonnen wird, umrüsten. Und da bieten viele Gasversorger auch schonBiomethan an. Wir bieten als FNR sehr vielfältigeInformationsmaterialien an. Informieren Sie sich gerne unterheizen.fnr.de."Abmoderationsvorschlag: Wenn auch Sie Ihre persönliche Wärmewendeeinleiten und in Zukunft vielleicht mit erneuerbaren Energien heizenwollen: Mehr Infos dazu finden Sie im Netz unter heizen.fnr.de.Pressekontakt:Dr. Torsten GabrielTel.:03843/6930-117Mail:t.gabriel@fnr.deOriginal-Content von: FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, übermittelt durch news aktuell