Umsetzungsdruck durch AnaCredit, BCBS 239, MiFID II und Co: Welle von Regulierungsvorhaben treibt Kreditinstitute an ihre Grenzen

Hamburg (ots) - 72 Prozent der Kreditinstitute in Deutschlandbefürchten, dass sie die Vielzahl neuer regulatorischer Anforderungenvon deutschen und europäischen Aufsichtsbehörden nicht fristgerechtumsetzen können. Bei, nach Bilanzsumme, großen Geldinstituten sehensogar 84 Prozent der Verantwortlichen dieses Risiko. 30 Prozent allerInstitute geben sich selbst nur die Schulnoten ausreichend odermangelhaft, wenn sie beurteilen sollen, wie gut ihr Haus für diefristgerechte Umsetzung der Vorschriften aufgestellt ist. Das sindErgebnisse der Studie "Regulatorischer Stauatlas 2017" derUnternehmensberatung PPI AG, für die Führungskräfte vonKreditinstituten zu Stand, Ausblick und Herausforderungen bei derUmsetzung regulatorischer Anforderungen befragt wurden.Die Studie zeigt auch die Folgen der Regulierungswelle auf, dievon Seiten der staatlichen Stellen in Deutschland und der Eurozoneauf die Banken zugerollt ist. So gibt es in nahezu allen Instituten(96 Prozent) mindestens eine spezielle personelle Maßnahme, welchedie Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zum Ziel hat.Maßnahmen sind dabei die Neueinstellung von Mitarbeitern (44Prozent), die gezielte Fort- und Weiterbildung des Bestandspersonals(76 Prozent) und vor allem der befristete Einkauf von externemKnow-How (80 Prozent)."Die Banken stehen durch die vielen Regulierungsvorhaben unterenormen Leistungs- und Veränderungsdruck, da sie viele neue undregulatorisch notwendige Prozesse parallel implementieren müssen,ohne die Cost-Income-Ratio und die steigenden Kapital-anforderungenaus dem Blick zu verlieren" erläutern die Leiter der Studie, MonikaKornet (Managing Consultant Compliance) und Dennis Dünow (ConsultantRisikomanagement). "Das betrifft im Zeitalter der digitalenTransformation gerade auch die IT-gestützten Prozesse, die mehr undmehr Angriffsfläche für Cyberkriminalität bieten und gleichzeitig denwachsenden Anforderungen an die Datensicherheit standhalten müssen.AnaCredit steht im FokusDer Studie zufolge beschäftigen sich die Banken derzeit amintensivsten mit der Implementierung des granularen KreditmeldewesensAnaCredit. Alle befragten Banken sind darüber hinaus mit den Themen2. FiMaNoG (inkl. MiFID II, MiFIR), SREP, der derzeit in derKonsultation befindlichen 5. MaRisk-Novelle sowie den damitverbundenen bankenauf-sichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT)befasst.Am weitesten umgesetzt wurden laut Studie bislang dieAnforderungen aus dem aufsichtlichen Überprüfungs- undBewertungsprozess (SREP) sowie dem Fundamental Review of theTradingbook (FRTB). Bei AnaCredit, dem 2. FiMaNoG (inkl. MiFID II,MiFIR) sowie den BCBS 239 wird aufgrund der Dringlichkeit intensiv ander Umsetzung gearbeitet. Umsetzungsdruck besteht zudem für dieerwarteten Anforderungen aus der 5. MaRisk-Novelle. Die größtenInvestitionen sehen die Banken derzeit bei den Themen SREP, BCBS 239,der Zahlungsverkehrsrichtlinie PSD2, AnaCredit sowie den neuenFinanzmarkt-richtlinien.Neben Risiken sehen Banken auch ChancenDie regulatorischen Anpassungen werden von den Kreditinstitutendennoch nicht nur als lästige Pflicht gesehen, die mit hohem Aufwandund Kosten verbunden ist - sondern zumindest in einzelnen Bereichendurchaus auch als Chance. In der IT erwarten die Kreditinstitutebeispielsweise positive Entwicklungen hinsichtlich Performance undder grundsätzlichen Vereinfachung bestehender Prozessabläufe. Auch inden Bereichen Risikomanagement und Compliance werden positive Effektegesehen - insbesondere eine weitere Digitalisierung undAutomatisierung.Zur StudieDie Studie "Regulatorischer Stauatlas 2017" der PPI AG untersuchtden aktuellen Stand sowie die Planung der Kreditinstitute inDeutschland zur Umsetzung der derzeit zentralen regulatorischenAnforderungen aus den Bereichen Risikomanagement, Compliance undZahlungsverkehr.Die Ergebnisse stellen die damit verbundenen, aktuellenHerausforderungen und Umsetzungsaufwände der Finanzinstitute dar.Gleichzeitig zeigen sie Handlungsfelder und Entwicklungspotenzialeauf, die sich für die Institute im Rahmen der Regulierungsagendaergeben.UntersuchungsdesignIm Rahmen einer CATI-Befragung (Computer Assisted TelephoneInterview) wurden im Mai und im Juni diesen Jahres 50 Führungskräftein Banken aus den Bereichen Geschäfts-führung, IT, Finanzen,Risikomanagement, Controlling, Meldewesen, Legal, Compliance undInterne Revision befragt. Die Studie ist unter folgendem Linkabrufbar:Regulatorischer Stauatlas 2017http://ots.de/bkO1APPI AGDie PPI AG ist seit über 30 Jahren als Beratungs- und Softwarehauserfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig.Im Projektgeschäft schätzen unsere Kunden unsere unkomplizierte undflexible Arbeitsweise. Wir verknüpfen Fach- und Technologie-kompetenzund führen Projekte zum Erfolg. Im Bereich Zahlungsverkehr sind wireuropaweit tätig und nehmen mit unseren Standardprodukten einemarktführende Stellung ein. Als stabil wachsende Aktiengesellschaftin Familienbesitz konzentrieren sich unsere über 500 Mitarbeiter ganzauf den Erfolg unserer Kunden.Pressekontakt:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHTel: +49 (0)40 253 185-111Fax: +49 (0)40 253 185-311E-Mail: Joerg.Forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: PPI AG, übermittelt durch news aktuell