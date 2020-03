Umsetzung digitaler Lösungen - Studie zeigt: Ethischer Umgang mit Daten steht bei Stakeholdern weit oben auf der Agenda / Besonders hoch ist der Druck in der Finanzbranche

Frankfurt am Main (ots) - Sieben von zehn Entscheidern sehen sich von ihrenStakeholdern unter Druck gesetzt, bei der Digitalisierung ethische undmoralische Fragen zu berücksichtigen. 53 Prozent der Befragten verspürt "eherstarken" Druck, 18 Prozent sogar "sehr starken". Das sind Ergebnisse deraktuellen Entscheider-Studie der internationalen Anwaltssozietät Clifford Chanceunter deutschen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern zum Thema"Herausforderungen der Digitalisierung".Finanzbranche unter DruckGerade die Manager und Führungskräfte der Finanzbranche bestätigen, dass Kunden,Lieferanten und die Öffentlichkeit verstärkt darauf drängen, Ethik und Moral beider Digitalisierung nicht zu vergessen. Dies geben 82 Prozent der Befragten an.In der Industrie und in der Gesundheitsbranche wird dies etwas weniger starkempfunden.Dr. Marc Benzler, Partner im Bereich Regulatory Finance bei Clifford Chance,erläutert: "Der Blick von Öffentlichkeit, Medien und Politik auf dieFinanzbranche ist seit der globalen Finanzkrise deutlich schärfer. DieRegulierung hat spürbar zugenommen und die Institute selbst sind zunehmendsensibilisiert für ethische Fragen. Die zwei Mega-Trends Digitalisierung undNachhaltigkeit treiben die Diskussion um ethisches Handeln an. Bei beiden kommtder Finanzbranche besondere Verantwortung zu: Durch die Steuerung vonGeldströmen hat sie einen enormen Einfluss auf die Transformation von Wirtschaftund Gesellschaft."Dr. Christian Hissnauer, Senior Associate im Bereich Banking & Capital Marketsund Mitglied der globalen Clifford Chance Tech Group, ergänzt: "Ethische Aspektebei der Entwicklung innovativer Produkte zu berücksichtigen, mag denEntwicklungsprozess vielleicht erst einmal verlangsamen. Langfristig verschaffenUnternehmen und Banken sich dadurch allerdings einen Marktvorteil, weil sie dasVertrauen ihrer Stakeholder weiter ausbauen."Größter Handlungsbedarf: ethischer Umgang mit DatenDie Entscheider selbst sehen den Schutz von Daten als das zentrale Thema bei derBerücksichtigung ethischer Aspekte: Unabhängig vom Druck von außen sehen dieVerantwortlichen den größten Handlungsbedarf bei ethischen Fragen zumDatenschutz hinsichtlich der Privatsphäre (80 Prozent). Auf dem zweiten Ranglandet die Gestaltung des Wandels der Arbeitswelt - zum Beispiel dieWeiterbildung der Mitarbeiter (78 Prozent). Dahinter folgt der Schutz von Datenvor dem Zugriff unbefugter Dritter wie beispielsweise Hackern (77 Prozent).Dr. Jan Conrady, Counsel im Bereich Commercial Litigation und Mitglied derglobalen Clifford Chance Tech Group: "Digitalisierung und DSGVO habenDatenschutz und Cybersicherheit ganz oben auf die Agenda von Unternehmengehoben. Neben ethischen Aspekten, die erhebliche Reputationsschäden auslösenkönnen, geht es bei Cybersicherheit letztlich auch um Haftungsfragen. WennKundendaten gehackt werden, können schnell Schadensersatzforderungen inMillionenhöhe anfallen."Künstliche Intelligenz und maschinenbasierte Entscheidungen - Ethik oderRegulierung?Beim Einsatz von Maschinen, die autonom Entscheidungen treffen, sehen dieEntscheider etwas weniger Handlungsbedarf was die Berücksichtigung ethischerAspekte betrifft (63 Prozent). Das erstaunt insbesondere vor dem Hintergrund,dass Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aktuell über kaum einenDigitalisierungsaspekt stärker diskutieren.Dr. Ines Keitel, Leiterin der deutschen Arbeitsrechtspraxis, PartnerinArbeitsrecht und Datenschutz und Mitglied der globalen Clifford Chance TechLeadership Group: "Die Arbeitswelt befindet sich in einem grundlegenden Wandel.Wenn zum Beispiel Bewerber über KI-basierte Algorithmen ausgewählt werden,müssen Unternehmen neben den rechtlichen Anforderungen auch ethische Aspekteunbedingt im Blick behalten: Ist die Datenmasse, aus der angelernt wird, von"unconscious bias" betroffen, wird die Bewerberauswahl entsprechend ausfallen -mit allen ethischen, arbeitsrechtlichen und reputativen Problemen. Für einsinnvolles Risk Management, das auf Resilienz unter Nutzung vonEntwicklungschancen durch KI ausgelegt ist und die Reputation des Unternehmensdabei nachhaltig schützt, müssen Datenschutz, Arbeitsrecht und ethische Aspektezusammen betrachtet und proaktiv angegangen werden."Dr. Thomas Voland, Partner Öffentliches und Internationales Regulierungsrechtund Mitglied der globalen Clifford Chance Tech Group: "Auch im Bereich desautomatisierten Fahrens stellt sich die Frage nach ethischen Aspektenhinsichtlich der Abwägung von Entscheidungen - etwa wenn ein Unfallunvermeidlich ist. Die enge Zusammenarbeit von Juristen und Ethikern ist hierbeiunumgänglich, da sich aus den ethischen Aspekten wiederum juristischerHandlungsbedarf ergeben kann, etwa im Hinblick auf Haftungsfragen. Gleichzeitigwird der Ruf nach Regulierung immer lauter. Europa hat die Chance, im Rennen umdie globale Technologievorherrschaft eine Vorreiterrolle im vertrauensvollen,ethischen Einsatz von KI einzunehmen."Das Marktforschungsinstitut MoWeb hat für die Studie "Talking Tech: ConnectingDigital and Law" 203 Manager und Führungskräfte aus allen Branchen befragt. DieUmfrage fand im Zeitraum Juni bis August 2019 statt und wurde im Auftrag vonClifford Chance erstellt. 