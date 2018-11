Umsetzung der Arbeitsvertragsrichtlinien im bpa Arbeitgeberverband geht voran / Weitere Entgelttabellen in verschiedenen Bundesländern verabschiedet

Berlin (ots) - Nach Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt undHamburg, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg haben nun dieMitgliederversammlungen des bpa in Nordrhein-Westfalen. Hessen undRheinland-Pfalz länderspezifische Entgelttabellen im Rahmen desbundeseinheitlichen Mantels der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) desbpa Arbeitgeberverbands verabschiedet. Die AVR sindMindestbedingungen. Sie legen zum Beispiel ein Einstiegsgehalt von2.520 Euro für die Pflegefachkraft in Sachsen-Anhalt oder von 2.950Euro in Baden-Württemberg zugrunde. Sie bilden damit unterschiedlicheLebenshaltungskosten und regionale Besonderheiten bei Pflegesätzenoder Regulierungen ab.Dazu erklärt der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands RainerBrüderle:"Mit den regionalen Entgelttabellen spiegeln wir die Wirklichkeitvor Ort wider. Damit zeigen wir, dass private Pflegebetreiber guteGehälter und gute Arbeitsbedingungen ihren Mitarbeitern anbieten undwir schaffen Transparenz auf dem Pflegemarkt. Wir haben geliefert undliefern weiter. Jetzt ist es aber an der Zeit, dass die Politik klarmacht, wer die höheren Gehälter bezahlen soll. Angesichts deraktuellen Gesetzeslage gehen diese Erhöhungen nur zu Lasten Dritter,nämlich der Pflegebedürftigen, der Angehörigen und der Steuerzahler.Wenn die Bundesregierung eine Verteuerung der Pflegeleistungen will,muss sie sich dazu bekennen. Wenn sie andere Wege gehen will, wie zumBeispiel Steuerzuschüsse ins System oder höhere Beiträge zurPflegeversicherung, dann muss sie auch diese Konzepte auf den Tischlegen. Dieses würde auch dem Verursacherprinzip nach dem Motto 'Werbestellt, bezahlt' gerecht.Die Arbeitsvertragsrichtlinien entfalten mittlerweile für dieBetriebe und ihre Beschäftigten in den Ländern ihre Wirkung. So istes dem bpa in Sachsen-Anhalt im gelungen, höhere Gehälter fürPflegekräfte in den Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern zuerzielen. Nach intensiven Verhandlungen konnte dort mit denPflegekassen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger einverbandseinheitlicher Punktwert zur Finanzierung ambulanterLeistungen vereinbart werden. Damit erkennen die Kostenträger die AVRals leistungsgerechte Entlohnung der Pflegekräfte an undberücksichtigen diese in den Preisverhandlungen."Der bpa Arbeitgeberverband e.V. wurde 2015 von 200 Einrichtungenund Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpaArbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und großeBetriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- undarbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.200 Mitgliedern, dierund 150.000 Mitarbeiter beschäftigen.+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.comPressekontakt:Für Rückfragen: Dr. Sven Halldorn, Tel.: 030 / 20075593-20Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell