Umschuldung: So sparen Sie über 2.000 Euro bei Ihrem laufenden Ratenkredit

München (ots) -- Knapp jeder fünfte Kreditabschluss ist eine Umschuldung- Kreditnehmer*innen schulden im Schnitt 26.000 Euro um und zahlen 3,76 Prozent Zinsen eff.- Umschuldungssummen sind 19 Prozent höher als vor vier Jahren, Zinsen neun Prozent niedrigerDie Umschuldung bestehender Ratenkredite ermöglicht hohes Sparpotenzial. Das nutzten bereits 20 Prozent der Kreditnehmer*innen im vergangenen Jahr, indem sie einen oder mehrere Kredite gegen ein günstigeres Darlehen tauschten. Die durchschnittlich umgeschuldete Kreditsumme aller CHECK24-Kund*innen lag bei rund 26.000 Euro. Für den neuen, günstigeren Kredit zahlten Kreditnehmer*innen im Schnitt 3,76 Prozent Zinsen effektiv."Die Umschuldung mehrerer Ratenkredite bringt Ordnung in die eigenen Finanzen", sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Kreditnehmer*innen zahlen dann nur noch eine monatliche Kreditrate und profitieren von den seit Jahren fallenden Kreditzinsen."Verbraucher*innen sparen 2.134 Euro mit einer UmschuldungEine Beispielrechnung zeigt die Ersparnis einer Umschuldung eines Ratenkredits in Höhe von 30.000 Euro, der 2020 abgeschlossen und nach einem Jahr abgelöst wurde. Die Restschuld des bestehenden Darlehens beträgt 26.457 Euro und die Restlaufzeit 72 Monate. Dafür zahlte der Beispielkunde bei Abschluss 2020 einen gängigen Zinssatz von 6,29 Prozent effektiv pro Jahr.1) Löst er diesen zum durchschnittlich über CHECK24 abgeschlossenen, effektiven Umschuldungszinssatz von 3,76 Prozent ab, spart er über die restliche Laufzeit rund 2.134 Euro Zinsen.Umschuldungssummen sind 19 Prozent höher als vor vier Jahren, Zinsen neun Prozent niedrigerIm Vergleich der vergangenen Jahre ist die durchschnittliche Umschuldungssumme deutlich gestiegen. Schuldeten Kreditnehmer*innen im Jahr 2017 im Schnitt 22.374 Euro um, lag die Summe 2021 um 19 Prozent höher. Zeitgleich sind die Durchschnittszinsen für einen Umschuldungskredit um neun Prozent gefallen - von 4,11 Prozent auf 3,76 Prozent."In den Jahren vor der Coronakrise ist die Anzahl der aufgenommenen Konsumentenkredite stark gestiegen", sagt Dr. Moritz Felde. "Diese Kreditnehmer*innen nutzen aktuell vermehrt die niedrigen Kreditzinsen für eine Umschuldung, da sich das auch nach kurzer Zeit lohnen kann."Verbraucher*innen können jeden Ratenkredit umschuldenJeder Ratenkredit kann abgelöst und damit auch umgeschuldet werden. Das ist ohne Zusatzkosten möglich, wenn mit der alten Bank eine kostenlose Sondertilgung vereinbart ist. Falls dies nicht der Fall ist, kann die Bank eine gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Sind noch mehr als zwölf Raten des alten Kredits offen, darf die Gebühr maximal 1,0 Prozent des früher zurückgezahlten Betrags entsprechen. Bei zwölf oder weniger noch offenen Raten maximal 0,5 Prozent. Mit dieser Gebühr versuchen Institute, die ihnen entgehenden Zinserträge auszugleichen.1)Quelle: Durchschnittlicher, nach Volumen gewichteter effektiver Jahreszins aller im Jahr 2020 neu vergebenen Konsumentenkredite mit über fünfjähriger Laufzeit; Quelle: MFI Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank