Umschlag beim Containerterminalbetreiber Eurogate leicht rückläufig

BREMEN (dpa-AFX) - Bei Eurogate, einem internationalen Betreiber von Containerterminals, ist der Umschlag 2018 leicht zurückgegangen.



Die Gruppe transportierte 14,1 Millionen Standardcontainer, was ein Minus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr war. Die Bilanz des Geschäftsjahres 2018 stellt das Unternehmen am Mittwoch (11.00 Uhr) in Bremen vor. In Deutschland ist Eurogate in Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven vertreten. Der Umschlag in Wilhelmshaven wuchs 2018 um 18,3 Prozent, allerdings ist der Tiefwasserhafen, der JadeWeserPort, noch lange nicht ausgelastet. Eurogate betreibt zwölf Containerterminals in sechs Ländern./fko/DP/fba