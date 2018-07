Umsatzwachstum von Zooplus schwächt sich leicht ab - Aktie bricht ein

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Zooplus setzt seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr fort.



Allerdings schwächte sich die Rate im zweiten Quartal leicht ab. So stieg der Umsatz in den Monaten April bis Juni um 23 Prozent auf 320 Millionen Euro, wie der Internethändler für den Heimtierbedarf am Donnerstag mitteilte. Im ersten Quartal lag die Steigerung bei 26 Prozent.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Zooplus. Das Management um den Vorsitzenden Cornelius Patt erwartet ein Umsatzwachstum von 21 bis 23 Prozent. Die ausführlichen Zahlen will das im Kleinwertesegment SDax notierte Unternehmen am 22. August vorstellen.

An der Börse konnten die Aktien nicht profitieren - im Gegenteil. Sie brachen um knapp 7 Prozent ein. Das Umsatzwachstum sei zwar stark, liege aber unter der Markterwartung, schrieb etwa Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Derzeit fragten sich die Anleger vor allem, ob es Zooplus gelingen werde, die Profitabilität wieder erhöhen zu können. Im ersten Quartal hatte Zooplus unter anderem wegen erhöhter Investitionen rote Zahlen geschrieben.

Der Experte Nikolas Mauder vom Analysehaus Kepler Cheuvreux monierte das Neukundengeschäft. Zooplus hatte mitgeteilt, dass dieses im zweiten Quartal nach einem sehr starken Wachstum in den letzten drei Quartalen diesmal weniger stark gestiegen sei.

Die Zooplus-Aktien waren zwar im Mai auf ein Zwischenhoch von 192,60 Euro gestiegen, hatten jedoch den Sprung über das aktuelle Rekordhoch von gut 200 Euro aus dem Mai vorigen Jahres verpasst. Seitdem zeigt der Trend bei den Papieren nach unten./nas/jha/