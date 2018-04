Umsatzsteigerung bei Nestle durch Verbesserungen in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

In einer globalen Schlüsselindustrie führend zu sein, ist nicht so einfach, wie es scheinen mag. Nestle (WKN:A0Q4DC) hat einen starken Einfluss auf einen Großteil der weltweiten Nahrungsmittelindustrie, aber seine Größe hat es Nestle schwer gemacht, das Wachstum auf dem Niveau zu halten, das die Investoren gerne sehen würden. Zudem müssen diejenigen, die die Produkte kaufen, entscheiden welche Art von Lebensmitteln sie essen wollen, und der Schweizer Riese muss mit Nahrungsmitteln aufwarten, die den wechselnden Geschmack seiner Kunden ansprechen.

Mit Blick auf den Finanzbericht des ersten Quartals am Donnerstag wollten die Nestle-Investoren sehen, wie sich das Umsatzwachstum von den schleppenden Zuwächsen während des größten Teils des Jahres 2017 beschleunigt. Der Bericht von Nestle deutet auf eine leichte Wachstumsbeschleunigung hin, und obwohl die Währungseinflüsse die Zahlen dämpften, gaben einige ermutigende Anzeichen den Anlegern Hoffnung, dass der Lebensmittelriese ein besseres Jahr 2018 erleben wird.

Nestle gibt Gas

Die Verkaufszahlen von Nestle im ersten Quartal zeigten eine gewisse Verbesserung in wichtigen Bereichen für den Lebensmittelkonzern. Die Umsätze stiegen um 1,4 % auf 21,3 Milliarden Franken. Das Unternehmen berichtet nur halbjährlich über die Ergebnisse, so dass es von Nestle keine Hinweise darauf gab, wie profitabel die Umsätze waren.

Wie so oft verhinderten Wechselkursschwankungen ein noch größeres Umsatzwachstum bei Nestle. Währungseinflüsse kosteten das Unternehmen 1,6 Prozentpunkte des Wachstums, und nach Berücksichtigung von Übernahmen und Veräußerungen stieg das interne Realwachstum von Nestle um 2,6%. Auch die Preispolitik trug dazu bei, das organische Gesamtwachstum im Quartal auf 2,8 % zu steigern.

Nestle feierte, dass sich das Segment Amerika verbessert hat, obwohl es der schwächste der drei Regionalbereiche blieb. Das interne Realwachstum war um 1,6 % höher, und obwohl die Schwäche des US-Dollars und anderer regionaler Währungen im Vergleich zum Schweizer Franken den ausgewiesenen Umsatz um mehr als fünf Prozentpunkte beeinträchtigte, verwies Nestle auf den Erfolg seiner Produktlinie für Haustierprodukte und Coffee Mate im US-Markt.

Andere Regionen entwickelten sich weiterhin positiv. Das Geschäft in Asien, Ozeanien und Afrika südlich der Sahara verzeichnete ein organisches Wachstum von 4,7 % und lag damit auf dem Niveau des Gesamtjahresergebnisses von 2017. China trug weiterhin stark zum Umsatzwachstum bei, und die Anstrengungen zum Aufbau der Marken Kit Kat und Maggi in Südasien zeigten gute Ergebnisse.

In Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika konnte Nestle mit einem organischen Wachstum von 2,2 % die deflationären Tendenzen in ganz Europa überwinden. Beschleunigte Zuwächse im Nahen Osten überwanden die Schwäche in Westeuropa, aber auch hier spielten Haustierprodukte und Kaffee eine Schlüsselrolle für das Wachstum in der gesamten Region.

Lediglich im Wasserbereich verzeichnete Nestle besonders enttäuschende Ergebnisse mit einem Rückgang des internen Realwachstums um 1,2 % aufgrund der Schwäche in Europa, China und Brasilien. Schlechte Witterungsbedingungen hielten das Segment ebenfalls zurück. Das andere Geschäftssegment, zu dem Nespresso und Gesundheits- sowie Hautpflegeprodukte gehören, verzeichnete ein sehr starkes organisches Wachstum von 6,4 %, zu dem die meisten Produkte des Segments beitrugen.

Was kommt als nächstes für Nestle?

CEO Mark Schneider erläuterte, was zum Umsatzwachstum beigetragen hat.

„Unser Mengenwachstum hat sich spürbar verbessert, obwohl die Preise schwach blieben. Wir freuen uns über unsere Innovationspipeline, die weiteren Fortschritte bei der Umsetzung unserer Portfoliomanagement-Strategie und unsere Effizienzinitiativen.“



Der CEO zeigte sich besonders erfreut, dass nun alle Regionen von Nestle zum Umsatzwachstum beitragen.

Nestle bestätigte, dass es nach wie vor damit rechnet, dass 2018 so ablaufen wird, wie ursprünglich gedacht. Der Lebensmittelriese sieht für 2018 ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 % vor und geht weiterhin davon aus, dass das bereinigte Ergebnis steigen wird. Nestle geht davon aus, dass der Konzern im Rahmen seiner längerfristigen Wachstumsinitiativen im Jahr 2020 rund 700 Millionen Franken für die Restrukturierung ausgeben wird.

Die Aktionäre von Nestle schienen mit dem Umsatzbericht zufrieden zu sein, und die Aktie stieg im europäischen Handel leicht an, bevor der US-Markt am Donnerstag nach der Ankündigung eröffnet wurde. Es ist gut zu sehen, dass das Umsatzwachstum von Nestle wieder auf Kurs ist, und viele sind zuversichtlich, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren neue Wege finden wird, um das Wachstum anzukurbeln.

The Motley Fool empfiehlt Nestle.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 19.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.