Umsatzsteigerung / DB MOBIL: Kundenmagazin der Deutschen Bahn weiter auf Erfolgsspur

Hamburg (ots) - Der Erfolg von DB MOBIL geht weiter: Im hartumkämpften Zeitschriftenmarkt konnte das Kundenmagazin der DeutschenBahn seinen Anzeigenumsatz gegen den Marktrend steigern. DerBrutto-Anzeigenerlös lag im vergangenen Jahr 2017 bei 7,48 MillionenEuro und erbrachte dem Magazin ein Nettowachstum von 2,6 Prozent(Jan-Nov. 2017).Damit ging ein besonders erfolgreiches Jahr für DB MOBIL zu Ende,in dem der Titel nicht nur wirtschaftlich, sondern auch inhaltlichglänzte. Angefangen bei spektakulären Fotoproduktionen, in denenunter anderem der Künstler Andreas Mühe die Hamburger Elbphilharmoniein Szene setzte, über die 200. Ausgabe bis hin zur mittlerweile 5.Grünen Ausgabe, die auf dem Titel mit dem neuen Markenbotschafter derDB, Nico Rosberg, besonders viel Aufmerksamkeit erregte. An demgrößten Gewinnspiel in der Geschichte von DB MOBIL, das im August inder 200. Jubiläumsausgabe erschien, nahmen fast 40.000 Leserinnen undLeser teil, um einen von genau 200 Preisen im Wert von mehr als75.000 Euro zu gewinnen, darunter eine Zarengold-Zugreise von Moskaunach Peking und eine BahnCard 100."In mittlerweile mehr als 200 Ausgaben hat sich DB MOBIL seinenStammplatz im deutschen Zeitschriftenmarkt konsequent erarbeitet. Wirsind heute einer der beliebten General-Interest-Titel. Dabei wissenunsere Leser, dass wir mehr als die klassischen Player imReisesegment zu bieten haben, nämlich Gesellschaft, Kultur undZeitgeist. Bei unseren Lesern - egal ob Schüler, Student,Geschäftsreisender oder Rentner - wächst die Begeisterung für die DBMOBIL aufgrund unseres hohen journalistischen Anspruchs und die Liebebis zum letzten Punkt. Dieser nachhaltige Erfolg macht uns stolz",sagt Antje Neubauer, Leiterin Marketing und PR der Deutschen Bahn.Verantwortlich für Konzeption, Gestaltung und redaktionellenInhalt der DB MOBIL ist von der ersten Stunde an TERRITORY, dieAgentur für Markeninhalte. Geschäftsführerin Sandra Harzer-Kux sagt:"Das Magazin braucht sich vor dem Vergleich mit Kiosktiteln nicht zuscheuen. Und dies nicht ohne Grund. Konzeption, Gestaltung undredaktioneller Inhalt ziehen monatlich rund 1,3 Millionen Leser insHeft. Herausragende Fotogeschichten, fesselnde Reportagen undexzellenter Journalismus machen das Heft zum Marktführer unter denmonatlich erscheinenden Reisemagazinen. Bei einer Auflage von knapp500.000 hat die DB Mobil hervorragende Leserwerte. Und dieVermarktung durch G+J e/MS ist die Beste im Reisesegment."Über DB MOBILDB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden anBord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Loungesangeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehrerfolgreiche Magazin der Deutschen Bahn erreicht bei einerverbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplarenannähernd 1,3 Millionen Menschen. Es präsentiert den Fahrgästen nichtnur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschendeund relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft,Kultur und Zeitgeist. Aktuelle Ausgaben sind auch online unterdbmobil.de/hefte erhältlich.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".