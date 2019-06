Umsatzstarke Klassiker & neue Lizenzen mit viel Potential / Die WDR mediagroup präsentierte ihre Lizenzthemen auf der Hausmesse in Köln (FOTO)

Köln (ots) -Am 12. und 13. Juni 2019 veranstaltete die WDR mediagroup (WDRmg)für ihre bestehenden Partner und potentielle Lizenznehmer ihrejährliche Hausmesse in Köln, um dort bekannte und neue Lizenzthemenausführlich vorzustellen.Bereits zum fünften Mal lud die WDRmg zum Networking undInformationsaustausch ins Stammhaus in der Kölner Innenstadt ein. Mitden Worten "Beste Werbung für ein (TV-)Programm ist das (TV-)Programm- Lizenzprodukte rund um die Charaktere aus dem TV-Programm schaffenmillionenfache Kontakte, die wieder auf die Markenbekanntheit derProgramme einzahlen, deshalb liegen uns unsere Lizenzen so amHerzen." eröffnet Michael Loeb, Geschäftsführer der WDRmg, diezweitägige Veranstaltung.Nach einer kurzen Vorstellung sämtlicher Geschäftsbereiche dervielseitigen WDRmg ging es um die Kernkompetenz von Julia Wurzer,Teamleitung Marken, und ihrem Team: die Präsentation aktueller undzukünftiger Kooperationen zu bestehenden Themen, wie "Die Maus","Shaun das Schaf", "Der kleine Maulwurf" und "Meine Freundin Conni",sowie zu neuen Themen wie "Power Players", "Zeit für Timmy" und "DieSchule der magischen Tiere".So darf sich der deutschsprachige Handel ab spätestens Herbst 2020auf attraktive Produkte für die Zielgruppe der 4 bis 8 jährigen Jungszum brandneuen Thema "Power Players" freuen, welches als TV-Staffelab dem Frühjahr 2020 bei KiKA zu sehen ist. In der Action-Serie, beider der WDR als Co-Produzent fungiert, besteht der Protagonist Axelmit seinen lebendig gewordenen Spielzeug-Gefährten viele Abenteuergegen Bösewichte und Superschurken. Sebastian Budich, GeschäftsführerJazwares GmbH, stellte das dazu entwickelte Sortiment desMastertoy-Partners Playmates vor, für dessen Vertrieb er in DACHverantwortlich ist: "Erste Handelsgespräche wurden bereits mitpositivem Feedback geführt. Spielwaren, die zum Leben erweckt werden,sind prädestiniert für einen Erfolg als reale Spielzeuge imVerkaufsregal. Der Toy-Launch ist in Deutschland in für Q3 2020geplant.".Damit die weltweit erfolgreiche Lizenz "Shaun das Schaf", diedurch den zweiten Kinofilm dieses Jahr einen Höhepunkt erleben wird,auch in Zukunft ihre altersübergreifende Attraktivität bewahrt, wurdevon Aardmann Animations ein brandneuer Styleguide für eine erwachseneZielgruppe präsentiert."Auf der Hausmesse der WDRmg holen wir uns noch einmaldetailliertere Informationen zu den einzelnen Lizenzthemen. AlsLizenznehmer von "Shaun das Schaf" freuen wir uns besonders auf denkommenden Kinofilm. Die ersten Ausschnitte versprechen besteUnterhaltung für die ganze Familie. Die passenden Produkte werdennatürlich auch dann bei uns verfügbar sein." erklärt Daniel Rood,Geschäftsführer von Geda Labels, seine Teilnahme an der Hausmesse.Um interessierte Lizenznehmer rechtzeitig an Board zu holen, wurdebereits auf das anstehende 50jährige Jubiläum der Maus im März 2021hingewiesen, damit alle interessierten Lizenzpartner frühzeitig mitder Sortimentsplanung beginnen können. Die WDRmg wird das Jubiläumder deutschen Kultfigur groß feiern und lässt Partnerunternehmensowie auch Endverbraucher davon partizipieren.Wie in jedem Jahr gab es auch diesmal wieder Gelegenheit zu einemBlick hinter die Kulissen, etwa während einer exklusiven Führungdurch das beeindruckende und denkmalgeschützte WDR Funkhaus oder der20-minütigen "Sneak Preview" zum neuen Film "Shaun das Schaf 2:UFO-Alarm", der im September in die deutschen Kinos kommt."Uns ist der regelmäßige persönliche Kontakt zu unseren Partnernaußerordentlich wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass durch eineenge Zusammenarbeit das Maximum an Qualität, Inhalt und Umsatz beiLizenzkooperationen entstehen kann." freute sich Julia Wurzer überdie rege Teilnahme von Unternehmen aus den unterschiedlichstenBranchen, die sich am Abend auf der Dachterrasse des stilvollenRheinlofts bei schönem Wetter mit Blick auf den Rhein austauschen undvernetzen konnten.Die WDR mediagroup (WDRmg) ist die kommerzielleTochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz inKöln und unter anderem mit der Auswertung der WDR Programme betraut.Neben dem Kerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, desProgrammvertriebs und des Merchandisings umfasst ihr Portfolio auchbarrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- & BroadcastServices.Pressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comEva Stemmerlittle big things GmbHCorneliusstraße 2880469 Münchene.stemmer@littlebigthings.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell