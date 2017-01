Umsatzsprung lässt Adobe Systems die Markterwartungen übertreffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Adobe hat im 4. Quartal einmal mehr die Markterwartungen übertreffen können. Der Software- und Cloud-Spezialist verbuchte einen Umsatzsprung um 23,1% auf 1,61 Mrd $. Im Bereich Digital Media kletterten die Umsätze um 23% auf 1,08 Mrd $, wobei der Creative-Umsatz um 33% auf 886 Mio $ zulegte. Die Adobe Marketing Cloud verzeichnete einen Rekordumsatz von 465 Mio $ – ein Zuwachs von 32% gegenüber dem Vorjahr. Dabei konnte Adobe eine Reihe von neuen Kunden begrüßen, darunter UPS und die Lufthansa.

Adobe übernimmt für 540 Mio $ den Adtech-Anbieter Tube Mogul

Unterm Strich schnellte der Gewinn um 79% auf 399,6 Mio $ nach oben – wie beim Umsatz ebenso ein neuer Rekord. Adobe will seine Programmatic-Kompetenz weiter ausbauen und übernimmt für 540 Mio $ den Adtech-Anbieter Tube Mogul. Das Unternehmen ist auf Video-Werbung in den Bereichen Desktop, Mobile, Streaming-Geräte und TV spezialisiert. Außerdem bietet Tube Mogul eine Demand-Side-Plattform an, auf der Kunden ihre Ads automatisiert einkaufen, planen und aussteuern können.

Die technische Infrastruktur von Tube Mogul wird in die Adobe Marketing Cloud integriert. In Kombination mit seiner Daten-Management-Plattform (Adobe Audience Manager) und Adobe Analytics will der Konzern die erste, unabhängige Werbe- und Daten-Management-Plattform schaffen, die eine Auslieferung und Messung von Video Ads über alle vernetzten Endgeräte und TVs ermöglicht. Adobe und Tube Mogul haben im Übrigen eine lange Liste gemeinsamer Kunden, die von der Akquisition profitieren sollen.

