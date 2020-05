Umsatzrekord: Apotheken sind in der Corona-Krise gefragt wie nie - Deutschlands eRezept ist da (FOTO)

München (ots) - Zahlen von NOVENTI, Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, belegen: In der Corona-Pandemie bringen deutsche Apotheken Höchstleistungen. Das eRezept erhöht dabei ab sofort die Sicherheit. Apotheken können nun komplett kontaktlos Medikamente ausgeben und damit das Infektionsrisiko minimieren. NOVENTI unterstützt das mit dem Corona-Tarif: sechs Monate kostenfreie eRezept-Abrechnung für Apotheken vor Ort.In der Corona-Pandemie sind die Apotheken vor Ort so gefragt wie nie zuvor. Das belegen die Abrechnungszahlen der Unternehmensgruppe NOVENTI, zu deren Kunden 52 Prozent der deutschen Apotheken zählen: Im Monat März 2020 wurden von dem Gesundheitsdienstleister 16,3 Millionen Rezepte mit einem Wert von fast zwei Milliarden Euro abgerechnet. Das ist Rekord in der 120-jährigen Unternehmensgeschichte von NOVENTI. Ganz oben in der Liste der am stärksten nachgefragten Medikamente waren Nasensprays, Hustensäfte, fiebersenkende Mittel sowie Schmerzmittel."In der Coronakrise ist sichtbar geworden, wie wichtig die Apotheken vor Ort für das Gesundheitswesen in Deutschland sind", sagt NOVENTI-Vorstandsvorsitzender Dr. Hermann Sommer. "Deutlich wurde aber auch, wie wichtig digitale Lösungen sind und wie sehr sie den Alltag unserer Kunden sowie den der Patientinnen und Patienten ganz besonders in der aktuellen Situation erleichtern und sicherer machen können."Exklusive Unterstützung des eRezept-Angebots der Techniker KrankenkasseNOVENTI unterstützt die Techniker Krankenkasse (TK) bei ihrem Vorhaben, die Versorgung von Corona-Patienten zu verbessern. Die TK bietet ihren mehr als 10 Millionen Versicherten bei Erkrankung an COVID-19 oder bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus ein komplett kontaktfreies Vorgehen an. Dabei werden alle Schritte digitalisiert und kontaktlos umgesetzt: von der ärztlichen Beratung über die Arzneimittelverordnung und Rezepteinlösung in der Apotheke, bis hin zur Lieferung der Medikamente durch den Botendienst.Gesundheitsdienstleister NOVENTI unterstützt das TK-Angebot exklusiv als technischer Dienstleister für den eRezept-Anschluss an die Vor-Ort Apotheken. Ein spezieller Corona-Tarif bietet den Apotheken finanzielle Entlastung bei der Einführung des eRezepts: Das Angebot ermöglicht z.B. Neukunden für sechs Monate einen kostenlosen Zugang zum eRezept. Auch Bestandskunden profitieren.Alle Tarifeinzelheiten auf www.NOVENTI.de/eRezept (http://www.noventi.de/eRezept) ."Damit gehen wir jetzt konsequent den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung: Wir führen Deutschlands eRezept ein - schon vor der gesetzlichen, flächendeckenden Einführung am 1. Januar 2022", sagt Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe NOVENTI. "Dadurch können wir Kontakte minimieren, das Infektionsrisiko senken und leisten damit einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus."Flankierende Maßnahmen für das eRezeptNOVENTI begleitet den Start von Deutschlands eRezept mit einer umfassenden Informations- und Marketing-Kampagne. Das erste, auf die Apothekenbranche ausgerichtete, Motiv "Deutschlands eRezept ist da" erscheint als Print-Anzeige und crossmedial. Parallel informiert NOVENTI auch die Endkunden: Die Webseite www.Deutschlands-eRezept.de (http://www.deutschlands-erezept.de/) beantwortet wichtige Fragen und macht zudem die Notwendigkeit des eRezeptes deutlich.Über NOVENTIDie NOVENTI Group ist Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit über 20 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren über 2.500 Mitarbeitern und 27 eigenständigen Einzelgesellschaften eine Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie. NOVENTI wurde als klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work" ausgezeichnet.Aktuell kooperiert NOVENTI mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Initiative "ZEICHEN SETZEN! - Initiative klimaneutrale Apotheken Deutschlands" unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Dr. Gerd Müller. Weitere Informationen unter noventi.de/klimaneutrale-apotheken.Die von NOVENTI ins Leben gerufene "Initiative gegen Corona" verfolgt das Ziel, zur Aufklärung der Bevölkerung mit aufmerksamkeitsstarken Kampagnen beizutragen. Damit möchte NOVENTI mit seinen Partnern BILD, Wall und Facebook auch einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung in Deutschland leisten. Weitere Informationen unter http://initiative-gegen-corona.de .