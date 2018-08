Umsatzplus für Gastgewerbe im ersten Halbjahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Gastwirte und Hoteliers haben im ersten Halbjahr 2018 etwas bessere Geschäfte gemacht als ein Jahr zuvor.



Hotels und Pensionen sowie Gaststätten und Caterer setzen in Summe zu unveränderten Preisen (real) 0,3 Prozent mehr um als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Nominal ergab sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamt ein Umsatzplus von 2,5 Prozent, wie die Wiesbadener Behörde am Donnerstag mitteilte.

Während die Erlöse in der Gastronomie im ersten Halbjahr preisbereinigt stiegen (plus 0,6 Prozent), mussten Beherbergungsbetriebe leicht sinkende Umsätze hinnehmen (minus 0,2 Prozent). Vor allem der Mai war für die Branche schlecht gelaufen. Im Juni gingen die Umsätze im Gastgewerbe jedoch sowohl real (plus 2,1 Prozent) als auch nominal (plus 3,8 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder deutlich nach oben./ben/DP/stk